La Roma batte un colpo di calciomercato: il nuovo rinforzo per Mourinho arriva subito

Le nuove norme FIFA dovute alla guerra tra Russia e Ucraina hanno permesso alla Roma di sondare il terreno per un giocatore che piace molto a Mourinho. I giallorossi proveranno a rinforzarsi da subito per concludere nel migliore dei modi questa stagione.

Lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina ha coinvolto anche il mondo del calcio, che è stato costretto a prendere decisioni forti in breve tempo. La FIFA, vista la situazione, ha deciso di permettere ai giocatori tesserati per i club dei due paesi in conflitto di accasarsi altrove fino al prossimo 30 giugno.

La Roma, nonostante i risultati positivi delle ultime settimane, è in difficoltà a livello di gioco e rischia di concludere la stagione all’ottavo posto in classifica. Mourinho non ha mai nascosto di non essere soddisfatto della rosa a sua disposizione, non considerata competitiva per gli obiettivi a cui i giallorossi dovrebbero puntare.

Dal prossimo calciomercato estivo l’allenatore della Roma pretende dalla società rinforzi di valore e funzionali al suo progetto tecnico. Mourinho è sempre stato un vincente nella sua carriera e la sua ambizione è quella di riportare la squadra capitolina ai vertici del calcio italiano.

Nel frattempo però c’è da concludere al meglio questa annata, provando ad arrivare quanto meno fino in fondo in Conference League. Le nuove norme della FIFA sui giocatori dei club russi e ucraini potrebbero regalare immediatamente un rinforzo a Mourinho per questo finale di stagione.

LEGGI ANCHE –> Caso Abramovich – E’ svolta per il Chelsea, dietro la vendita un personaggio clamoroso

Convinzione sulle qualità del giocatore, meno sulla tenuta fisica

Il reparto che più non convince Mourinho dall’inizio della stagione è il centrocampo. Nonostante l’acquisto di Sergio Oliveira nel mercato di gennaio, l’allenatore portoghese è convinto che non ci sia nella rosa attuale un vero regista in grado di dare i tempi di gioco alla squadra. Per questo motivo, Tiago Pinto avrebbe messo gli occhi su un mediano di proprietà dell’Everton ma in prestito al CSKA Mosca.

Si tratta di Jean-Philippe Gbamin, ivoriano classe ’95, che potrebbe liberarsi a breve dal club russo e approdare nella capitale. Il giocatore era considerato fino a qualche anno fa uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale, tanto che l’Everton nell’estate del 2019 lo strappò al Magonza per 25 milioni di euro. Il giocatore tecnicamente non si discute, ma aleggia su di lui lo spettro degli infortuni. Infatti Gbamin tra Everton e CSKA Mosca ha disputato solamente dodici partite negli ultimi due anni.

LEGGI ANCHE –> Guerra Russia Ucraina – Parla un famoso ex allenatore di Serie A: “Sbagliato escluderli”

La Roma sta per questo motivo valutando la fattibilità o meno dall’operazione. A Mourinho piace tanto ed è molto concreta la pista che lo porterebbe in Italia nei prossimi giorni, ma la situazione è in evoluzione.