Valentina Vignali, la foto sta facendo il giro del WEB: lo spacco arriva fino li in mezzo | Si vede tutto

Valentina Vignali ha pubblicato una foto con un bellissimo abito il cui spacco va a finire proprio lì. Ecco l’immagine apparsa sul web.

Una delle donne sportive più belle d’Italia, che si sono prestate anche in altri ambiti nel mondo dello spettacolo è la cestista Valentina Vignali.

Nata a Rimini nel 1991, il suo vero nome è Violavalentina Vignali, e comincia a giocare a pallacanestro sin da giovanissima prendendo parte nella Serie A2 come cestista del Basket Cervia in cui viene arruolata nel 2017 e ci rimane per ben tre anni.

Valentina Vignali e lo spacco inguinale

Dopo essere diventata vice campionessa nel campionato femminile under-19 nel 2010 diventa finalista di Miss Italia nello stesso anno, avendo già alle spalle una carriera avviata come modella dal 2005 grazie anche alla partecipazione a Miss Muretto.

Nel 2011 presenta il campionato Legadue di Bologna e nel 2012 diventa madrina della Final Four della Coppa Italia di pallacanestro femminile per poi nella stagione 2012-2013 presentare il programma Sotto Canestro, in onda su La 7, dedicato al modo del basket.

Nel corso della sua carriera parallela nel mondo dello spettacolo ha preso parte a molti programmi televisivi presenziando come ospite per poi diventare attrice debuttando sul grande schermo con il film Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata per la regia di Carlo Vanzina.

Successivamente è una delle protagoniste del docu-film She Got Game – The Movie dedicato alle donne dello sport. Diventa in seguito ombrellina per la Moto GP e testimonial della Telecom insieme a Bianca Balti.

Posa per un calendario senza veli per la rivista Playboy e nel 2014 diventa giocatrice dell’Azzurra Basket VCO per poi condurre il programma SI Basket su Sportitalia.

Partecipa alla sedicesima edizione del reality show Grande Fratello, gareggiando come una persona comune nonostante sia già abbastanza nota e recita nella pellicola Riccione per poi pubblicare un libro dal titolo Forte come noi.

Sentimentalmente è stata legata al suo collega Stefano Laudoni, ma la loro storia non è finita nel migliore dei modi e da un po’ di tempo è fidanzata con il fotografo Lorenzo Orlandi.

La foto che sta facendo il giro del WEB

Valentina sui social è sempre attenta ai commenti da parte dei suoi fan e spesso interagisce con loro in quanto li ritiene molto importanti.

Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, la Vignali ha sfoggiato un abito lungo di color giallo con un lunghissimo spacco che va a finire proprio all’inizio delle sue parti intime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ViolaValentina Vignali (@valentinavignali)

Tra i commenti troviamo quelli di Megghi Galo e Antonella Fiordelisi con quest’ultima che la definisce un canarino con tanto di cuore affettuoso.