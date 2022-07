È fatta per Zaniolo alla Juventus: i dettagli dell’ingaggio lasciano a bocca aperta

Nicolò Zaniolo è praticamente un giocatore della Juventus: i dettagli dell’ingaggio trapelati nelle ultime ore lasciano a bocca aperta.

Il fantasista della Roma è sempre più vicino a trasferirsi a Torino: nei prossimi giorni verranno definiti le ultime questioni tra i club, i dettagli dell’ingaggio hanno spiazzato tutti.



La Juventus continua ad essere una delle regine di quato inizio di calciomercato in Italia.

I bianconeri, assieme ai rivali dell’Inter, sono tra le squadre che più di tutte si stanno muovendo in entrata per riuscire a colmare le lacune mostrate nella passata stagione.

La riconferma di Allegri, messi in discussione a fine anno ma confermato dopo poche settimane dal termine del campionato, hanno dato il via ad un calciomercato fatto di campioni esperti e giovani promesse funzionali all’idea che il tecnico toscano ha per il futuro.

Mentre si aspettano le conferme ufficiali per Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi attesi a Torino in settimana per visite e firma, i bianconeri continuano a muoversi su diversi fronti.

Oltre al giovane Cambiaso che arriverà a Torino per poi essere valutato in ritiro, per lui si apre anche l’ipotesi di prestito in A, si continua a lavorare per un rinforzo in difesa dove sembra sempre più lontano De Ligt.

L’eventuale addio del difensore olandese aprirebbe all’arrivo di almeno uno (se non due) difensori e gli obbiettivi restano sempre Bremer, Koulibaly e Gabriel.

Sulle fasce si segue sempre Molina mentre per quel che riguarda l’attacco si avvicina la realizzazione di uno dei sogni estivi dei tifosi.

Sembra ormai arrivata al rettilineo finale la trattativa che porterà alla corte di Allegri il fantasista della Roma Nicolò Zaniolo: ecco le cifre dell’affare.

La trattativa si avvicina alla conclusione: ecco cifre e formula dell’affare Zaniolo

Uno dei profili che ormai da anni ha trovato interesse nella dirigenza della Juventus è quello di Nicolò Zaniolo.

L’azzurro, al netto dei due serissimi infortuni alle ginocchia, ha ancora tantissimo potenziale inespresso che la società bianconera ha sempre apprezzato e tenuto in serissima considerazione.

Questa potrebbe essre l’estate decisiva per il passaggio a Torino del giocatore italiano, l’affare sembra ormai essere agli sgoccioli e le cifre sono molto importanti.

Il giocatore della Roma non ha trovato l’accordo con la società per il suo rinnovo e la cessione in estate è parsa totalmente inevitabile.

I giallorossi non volevano contropartite ma 50 milioni cash e la Juve sembra essere pronta ad accontentare i capitolini tramite una formula di prestito oneroso a 10 più riscatto obbligatorio a 40 milioni. Per Zaniolo è invece pronto un contratto ricchissimo da addirittura 4 milioni di euro a stagione.

Una tratattiva che netra dunque nel rettilineo finale e che consegnerà ad Allegri il rinforzo offensivo tanto desiderato in questa estate caldissima per i colori bianconeri.