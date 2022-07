By

Paulo Dybala sembra essere sempre più vicino al Napoli tanto da aver avanzato una richiesta strettamente personale al patron De Laurentiis.

Continua ad aumentare la lista delle società in corsa per assicurarsi Paulo Dybala, l’argentino sembra essere vicino alla società azzurra: ecco la sua richiesta al club del patron De Laurentiis.



Un’estate decisamente movimentata quella che sta vivendo Paulo Dybala.

Il fantasista argentino ha iniziato questo suo difficile momento già nel finale della scorsa stagione con il discusso addio alla Juventus.

La Joya ha discusso del suo rinnovo per tutto l’anno ma alla fine, dopo una serie di alti e bassi continui, il rapporto tra lui e la Juventus si è definitivamente concluso.

Un addio doloroso che ha sconvolto e rattristato moltissimi tifosi ma che soprattutto ha colpito lo stesso Dybala. Le sue lacrime al termine dell’ultima gara interna con la maglia bianconera hanno fatto il giro del web aprendo molti dubbi sulla scelta della dirigenza.

Ciò che è successo dopo il termine della stagione è stato altrettanto discontinuo.

Dybala era infatti parso promesso sposo dell’Inter, indizi come l’acquisto della casa nei pressi del centro sportivo nerazzurro e la visita del suo agente a Milano avevano confermato l’indiscrezione ma il successivo arrivo di Lukaku ha momentaneamente cambiato tutto.

Alla finestra resta ora il Milan il quale però difficilmente accetterà la richiesta di 6 milioni di euro che il giocatore, tramite il suo agente, sta facendo a tutti i club interessati.

Nel duello tutto milanese tra Inter e rossoneri rcresce una terza e suggestiva ipotesi: il futuro della Joya potrebbe infatti essere con la maglia del Napoli, le quotazioni del club azzurro stanno crescendo nelle ultime ore.

Dybala al Napoli non è solo un sogno: ecco la richiesta mossa dal giocatore a De Laurentiis

Una meta indubbiamente suggestiva per Paulo Dybala potrebbe essere proprio il Napoli.

I campani rappresentano una meta mistica per qualsiasi giocatore argentino visto il passato glorioso di Diego Armando Maradona proprio con la maglia azzurra. A confermare l’apprezzamento ci sono poi diverse voci che parlano di un Dybala contento della possibile destinazione.

Oltre al gradimento del giocatore c’è anche quello di De Laurentiis che si assicurerebbe così un colpo che accontenterebbe i tifosi, che sostituirebbe il partente Mertens e che soprattutto sarebbe abbastanza sostenibile a livello di spesa.

Dybala avrebbe già mosso la sua richiesta al club azzurro: 6 milioni di euro più uno di bonus per i prossimi 4 anni.

Una richiesta che al momento non è assolutamente accettabile per gli azzurri che stanno cercando a tutti i costi di abbassare il proprio monte ingaggi in vista della prossima stagione.

Una trattativa che dunque al momento resta difficile ma ssolutamente non impossibile e che anzi nel breve periodo potrebbe entrare in una fase molto calda per un futuro a Napoli di Paulo Dybala.