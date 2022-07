Calciatore cacciato a poche ore dall’ufficialità, ecco l’incredibile vicenda che ha scioccato il web

Il calciomercato, si sa, regala sempre sorprese. Ma la vicenda verificatasi è semplicemente incredibile. Il calciatore viene cacciato a pochissime ore dall’ufficialità.

Episodio che rischia di essere ricordato a lungo, il risvolto inaspettato ha fatto impazzire il web.

La decisione sembra ormai irrevocabile, per il giocatore non c’è spazio nel club e dovrà cercare un’altra squadra.

Mercato pazzo, quanti colpi sfumati

Subito dopo che il calcio giocato è andato a riposo, il mercato ha accompagnato esperti e appassionati con le sue trattative dai risvolti sempre avvincenti. Un mercato fatto di clamorosi addii, grandi ritorni e colpi sfumati. Succede spesso che quando tutto sembra solo una formalità, anche inaspettatamente, una trattativa non giunge alla conclusione sperata.

Il Milan ne sa qualcosa, il difensore olandese Sven Botman sembrava destinato, infatti, a vestire rossonero. Il lunghissimo stallo ha spinto, però, il calciatore a scegliere il Newcastle. Si parla ancora di Milan, e di Lille, anche nel caso di Renato Sanches. Il portoghese, scelto per sostituire Kessié, non ha ancora cambiato squadra ma l’inserimento del Paris Saint Germain ha cambiato le carte in tavola. Rischia di sfumare anche il passaggio di Paulo Dybala all’Inter. I nerazzurri sembrano aver fatto dietrofront e la Joya, probabilmente, cercherà una sistemazione all’estero. Un affare che veniva dato per sfumato è, invece, quello che ha coinvolto la Juventus e Angel Di Maria. Il Barcellona aveva fatto tentennare il Fideo che, dopo un periodo di riflessione, ha scelto la Vecchia Signora.

Prima l’ufficialità, poi viene licenziato: l’inaspettata decisone che ha scatenato i social

Tra le trattative sfumate ce n’è una che è destinata a far discutere per lungo tempo. L’incredibile vicenda è accaduta in Spagna, in Segunda Division. Protagonista il portiere Gaizka Campos e il Real Saragozza. Il club ingaggia l’estremo difensore dal Celta Vigo B e ne ufficializza l’acquisto.

Dopo l’ufficialità, però, arriva il dietrofront. Il Real Saragozza, dopo essere venuto a conoscenza di alcuni vecchi tweet del calciatore che gioiva per la retrocessione del club, ha deciso di annullare il contratto appena stipulato. A onor del vero, i post di Campos risalgono al 2013, quando il ragazzo ha 13 anni e nessun contratto da professionista. La società, però, ha preferito fare marcia indietro e non inserire nell’organico un elemento che la tifoseria avrebbe potuto prendere di mira.

https://twitter.com/RealZaragoza/status/1544723327922601986?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1544723327922601986%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fanpage.it%2Fsport%2Fcalcio%2Fcalciatore-licenziato-5-ore-dopo-il-suo-acquisto-in-un-post-social-disprezzava-la-nuova-squadra%2F