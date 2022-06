Valentina Vignali, stende tutti con un vestito da fiaba | Lei è un incanto

Valentina Vignali si è mostrata con un abito molto elegante che fa sembrare che sia uscita da una fiaba. Ecco la foto della donna che ha fatto impazzire tutti quanti.

Violavalentina Vignali, vero nome di Valentina Vignali, è un personaggio televisivo diventato famoso per essere una sportiva che si è prestata anche al mondo della televisione.

La donna classe 1991, nata a Roma è una cestista italiana che ha cominciato a praticare basket da giovanissima, sin dall’età di otto anni per poi cominciare la sua carriera da professionista cominciando a giocare nel Basket Cervia in Serie A2, rimanendovi fino al 2007.

Valentina Vignali e l’abito da favola

Nel 2010 diventa vicecampionessa dei campionati di basket femminile e parallelamente a questa sua professione decide di lavorare anche come modella riuscendo a partecipare al concorso di bellezza Miss Italia.

Conclusa l’esperienza al concorso nel 2011 diventa presentatrice del campionato Legadue tenutosi a Bologna e l’anno successivo diventa madrina della Coppa Italiana di Pallacanestro Femminile per il Final Four e per la stagione 2012-2013 diventa conduttrice di Sotto Canestro, programma dedicato alla Serie A di Basket in onda su La 7.

Dopo aver partecipato come ospite in alcuni programmi targati Rai, viene scelta per un piccolo ruolo nel film Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata per la regia di Carlo Vanzina per poi recitare al fianco di Bianca Balti negli spot televisivi per conto di Telecom.

Diventata Playmate avendo posato per una copertina di Playboy Italia prende parte al documentario sulle donne del mondo dello sport, She Got Game – The Movie e partecipa come concorrente alla sedicesima edizione del Grande Fratello.

Nonostante fosse già famosa partecipa alla versione “nip” del reality e dopo l’esperienza televisiva recita in Riccione e pubblica il suo primo libro intitolato Forte come noi.

Come Cenerentola

Dal punto di vista sentimentale è stata legate per molti anni al cestista Stefano Laudoni, ma la loro storia è terminata qualche anno fa. Adesso è impegnata con il fotografo Lorenzo Orlandi e al donna regala ai suoi fan delle foto veramente mozzafiato.

In un suo ultimo post, Valentina si è mostrata con un abito da favola, tanto che lei stessa si è paragonata a Cenerentola. Nel post la donna indossa un abito color confetto in occasione del suo compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Nei commenti possiamo leggere molti complimenti alla Vignali tra cui quello di Megghi Galo ex protagonista di Uomini e Donne e Ambra Lombardo ex coinquilina di Valentina nell’esperienza del Grande Fratello che ha avuto una storia d’amore con l’hair stylist Kikò Nalli.