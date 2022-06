Nuovo scandalo al Barcellona: faccia a faccia pesantissimo con la dirigenza

Sergio Busquets si è reso protagonista nelle ultime ore per delle dichiarazioni scottanti che fanno tremare il Barcellona.

La situazione di crisi del Barcellona sembra non avere fine: a rendersi protagonista in questo caso è Sergio Busquets. Il centrocampista catalano non le manda a dire e fa tremare l’ambiente con delle dure parole.

Sergio Busquets accende la polemica, rilasciando delle parole al veleno nei confronti della dirigenza catalana.

La dura situazione in casa Barça

Dopo una stagione dura, resa difficoltosa dai problemi finanziari, dal cambio in panchina in stagione in corso e dalla mancanza di trofei, il Barça torna a tremare per le dure dichiarazioni di uno dei senatori della squadra. Busquets è infatti uno dei giocatori della vecchia guardia del Camp Nou, che negli ultimi anni è passato dal ciclo vincente del Barça di Guardiola ad una crisi interna causata dalla nefasta gestione di Bartomeu, che ha creato non pochi guai al club catalano. Nonostante l’arrivo il cambio di presidenza e il contributo di Xavi i blaugrana non hanno ancora trovato la giusta serenità per tornare ai tempi d’oro.

Parole incredibili, lasciano tutti a bocca aperta: ecco la realtà dei fatti

Sergio Busquets ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto preoccupare i tifosi del Camp Nou e fatto storcere il naso all’ambiente blaugrana. Il centrocampista catalano si è infatti lamentato del comportamento della dirigenza, che avrebbe dimezzato gli stipendi ai giocatori senza comunicarlo direttamente alla squadra, ma filtrando la notizia ai media, lasciando che fosse anticipata in anteprima.

Una situazione che non è andata giù al senatore catalano, che ha commentato l’accaduto con le seguenti dichiarazioni: “Non ci hanno proposto nulla e non sappiamo niente di più di quello che sentiamo dai giornalisti. Niente mi disturba, fa parte del gioco, ma credo che non sia la decisione migliore farlo attraverso la stampa, meglio sempre diretto e a tu per tu”. Ha inoltre aggiunto con toni accesi: “Vorrei solo che mi si dicessero le cose in faccia anziché scoprirle. Non ci è stato proposto ancora nulla, ma credo che sia sempre meglio essere diretti. Io sono anche pronto ad aiutare. E non solo dal punto di vista finanziario, è sempre strato così. Ho sempre giocato, ci ho messo la faccia e continuo a mostrarla”. Ha inoltre affermato che una volta che tornerà dalle vacanze parlerà con il club per comprendere meglio l’accaduto.