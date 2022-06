La Juventus sogna in grande sul mercato, il giornalista spara la bomba: il nome per rinforzare la retroguardia bianconera fa sognare i tifosi.

La Juventus vuole (e forse deve) rivoluzionare tanto nella sua rosa.

I bianconeri, per ribaltare la situazione fattasi estremamente critca, vogliono cambiare profondamente la propria rosa e in parte hanno già cominciato questa operazione.

Gli addii già confermati di Dybala e Bernardeschi ai quali si è aggiunto quello di Giorgio Chiellini e i possibili di Kean e Arthur hanno dato un segnale molto forte in vista del futuro.

Dopo i saluti sarà però tempo degli arrivi per il club piemontese.

Il primo colpo sarà con tutta probabilità Paul Pogba. Il francese coronerà in estate il ritorno in bianconero che tanti tifosi desideravano ma ovviamente lormai ex Manchester United non sarà il solo arrivo in quel di Torino.

La dirigenza dei bianconeri è già al lavoro da tempo per regalare a Max Allegri una rosa all’altezza delle aspettative.

Uno dei reparti che richiedono maggiori innesti è la difesa.

Il già citato addio di Chiellini obbliga la Juventus a trovare un sostituto almeno a livello numerico nella rosa e i nomi sono diversi.

Il sogno in casa Juve è quello di Koulibaly ma difficilmente De Laurentiis difficilmente vorrà trattare con un club rivale come i bianconeri.

Le altre soluzioni più praticabili sono quelli di Milenkovic della Fiorentina o Gabriel dell’Arsenal, soluzioni entrambe che godono dell’apprezzamento di Allegri.

Nelle ultime ore però, a farsi spazio è un’ipotesi non nuova ma che potrebbe prendere corpo nelle prossime ore come detto da un giornalista vicino all’ambiente bianconero.

Juventus – Il difensore potrebbe essere lui: i tifosi sperano

Il nome nuovo (ma non troppo) per la difesa della Juve lo regala Luca Momblano.

Il giornalista esperto di mercato da sempre vicino all’ambiente della Juventus ha parlato delle possibili mosse che attendono i bianconeri e il nome da lui citato stuzzica la fantasia dei tifosi.

Tra le tante soluzioni già citate per la difesa della Juventus il nome che potrebbe salire le gerarchie è quello di Bremer.

Il brasiliano è reduce da una stagione clamorosa con la maglia del Torino è con tutta probabilità cambierà maglia in estate.

Ad essere favorita nella corsa al difensore resta l’Inter la quale però, come ben noto, dovrà prima cercare di vendere qualche pezzo pregiato per assicurarsi le prestazioni di Bremer.

L’attesa rischia di far stancare il Torino che potrebbe quindi prendere in considerazione offerte anche di altre squadre tra le quali proprio la Juventus.

Il futuro di Bremer resta quindi tutto da scrivere e per i bianconeri potrebbe essere un’occasione da prendere al volo.