Milan – Maldini chiama Ziyech: ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

Non è una novità che Hakim Ziyech è da tempo nel mirino di Paolo Maldini, pronto a regalare ai tifosi rossoneri un colpo da Champions: ecco gli sviluppi delle ultime ore.

Stefano Pioli aspetta rinforzi importanti dal calciomercato per provare a confermarsi in Italia e migliorare il cammino in Europa.

L’Inter è stata la prima a muoversi, la Juve ha risposto, ma adesso sta al Milan chiudere importanti colpi di calciomercato. I rossoneri dopo la vittoria dello scudetto hanno avuto un inizio di estate travagliato, condizionato dal passaggio di proprietà e dai ritardi nei rinnovi di Maldini e Massara. A poco meno di tre settimane dall’inizio del campionato è però arrivata l’ora di agire.

Non è un mistero che la dirigenza rossonera sia alla ricerca di giocatori di qualità ed esperienza internazionale capaci di alzare l’asticella della squadra. Nella scorsa stagione il Milan ha mostrato alcune carenze soprattutto sulla trequarti e nel ruolo di esterno destro. Per questo motivo, nonostante il ritorno dal prestito di Adli, è proprio lì che i tifosi si aspettano il grande nome.

Il preferito di tutti è sempre stato Charles De Ketelaere. Il trequartista belga ha rifiutato qualsiasi altra destinazione e sta forzando la mano con il suo club per accettare la proposta dei rossoneri. Il Milan sta cercando di trovare l’accordo finale con il Brugge e, a meno di clamorose sorprese, si arriverà a un lieto fine. La trattativa è nota, ma in tutto questo c’è una novità eclatante emersa nelle ultime ore.

La dirigenza rossonera ci sta provando: l’operazione è tutt’altro che impossibile

Tra i nomi accostati ai rossoneri in questo calciomercato c’è stato anche quello di Hakim Ziyech. Si pensava che quello del marocchino fosse solamente un piano b in caso di fallimento dell’operazione De Ketelaere, invece non è affatto così. Negli scorsi giorni infatti c’è stata una chiamata tra Paolo Maldini e il giocatore, nella quale il direttore tecnico del Milan ha ribadito tutta la volontà di portare a termine la trattativa.

Ziyech gradisce la destinazione e allo stesso tempo vuole lasciare il Chelsea in questa sessione di mercato. Anche l’allenatore dei Blues Thomas Tuchel ha confermato di recente: “Molti giocatori stanno pensando di andarsene e stanno valutando le loro opzioni”. Uno di questi è senza dubbio il marocchino, che non ha mai avuto un buon feeling con l’ex allenatore del PSG. Proprio per questo motivo la coppia De Ketelaere-Ziyech è più fattibile di quello che tutti potessero immaginare.

Le trattative sono in evoluzione ma l’obiettivo è chiaro: Maldini vuole regalare questi due colpi a Pioli per far continuare a sognare i tifosi rossoneri.