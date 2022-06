Maldini prepara il piano B: salta uno degli obiettivi, ma il nuovo colpo è sensazionale

È ormai praticamente certo il fatto che il Milan abbia visto sfumare uno degli obiettivi di calciomercato più inseguiti da Maldini: il direttore tecnico rossonero ha però già pronto un piano B non da meno.

La dirigenza milanista sta cercando di accorciare i tempi per regalare a Pioli una rosa più al completo possibile in vista dell’inizio del ritiro estivo previsto per il 4 luglio.

Sono giorni di grande fermento in casa Milan: tra le pratiche per il passaggio di proprietà e il non ancora rinnovo di Maldini e Massara, stenta a decollare il calciomercato. Per questo motivo i dirigenti rossoneri erano già da mesi al lavoro per programmare al meglio i colpi in entrata di questa sessione estiva. Dopo aver vinto lo scudetto, Pioli ha bisogno di tre-quattro acquisti di qualità in grado di aumentare il valore della squadra per confermarsi in Italia e per fare progressi in Europa.

Per prima cosa però il Milan ha bisogno di blindare i suoi uomini cardine per evitare quanto più possibile altri casi come quelli di Donnarumma, Calhanoglu e, per ultimo, Kessié. Dopo il rinnovo di Theo Hernandez, che ha prolungato il suo contratto fino al 2026, sarebbero in dirittura d’arrivo anche le trattative per Tomori e Kalulu. Più complicate invece quelle relative a Bennacer e Leao, entrambi in scadenza nel 2024 e richiesti da tante squadre all’estero.

In tal senso ci sono pochi dubbi sul fatto che Redbird dovrà alzare il tetto ingaggi stabilito da Elliott per provare a trattenere i propri migliori giocatori. Per quanto riguarda invece gli obiettivi in entrata, due operazioni che sembravano ormai chiuse si stanno complicando più del previsto negli ultimi giorni: quelle di Botman e Renato Sanches.

Un prospetto che piace molto al Milan: c’è il benestare di Pioli

I due giocatori del Lille hanno da tempo l’accordo con i rossoneri, ma il club francese non sta rendendo per nulla semplice le trattative. Per quanto riguarda il difensore olandese, c’è un’offerta del Newcastle di 40 milioni, mentre il Milan si sarebbe spinto massimo a 30-35 milioni. Su Renato Sanches è invece piombato il PSG, pronto ad offrire 30 milioni per il centrocampista portoghese. Un’offerta impareggiabile per i rossoneri, che a questo punto potrebbero dire addio a uno degli obiettivi principali e virare su un altro profilo. In particolare, il preferito di Maldini è l’argentino classe 2001 Enzo Fernandez.

Il giocatore del River Plate si è messo in mostra in questa stagione con il club allenato da Gallardo con 8 gol e 6 assist nelle ultime 22 partite. Centrocampista di grande qualità e temperamento, Enzo Fernandez è considerato in patria come uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano. Nel suo contratto c’è una clausola rescissoria di 20 milioni di euro che potrebbe spingere il Milan a puntare su di lui per il presente e per il futuro. Su di lui ci sarebbe il benestare anche di Pioli, convinto del grande potenziale del calciatore.

Insomma, per un Renato Sanches che probabilmente salterà ci potrebbe essere un Enzo Fernandez in più per la mediana rossonera. Un giocatore magari meno pronto nell’immediato ma che in futuro potrebbe diventare un vero crack del calcio europeo.