Wanda Nara accappatoio bollente: la foto è da bollino rosso

Wanda Nara condividere la sua pagina Instagram una foto da bollino rosso, con indosso solo un accappatoio e l’immaginazione dei fan galoppa nell’immediato.

Fin dal suo esordio nel mondo della moda Wanda Nara ha sempre dimostrato di essere una delle donne più belle affascinanti del pianeta, tanto da riscuotere un successo planetario dal momento in cui hai deciso di investire se stessa anche nella realizzazione di una carriera da influencer sui social.

A tenere banco nel mondo del web, non a caso, troviamo la pubblicazione di uno scatto seducente che è la moglie di Mauro Icardi ha condiviso nella sua pagina Instagram solo pochi giorni fa.

Wanda Nara… la foto è da bollino rosso

Non è la prima volta che Wanda Nara riesce a conquistare il popolo del web attraverso la pubblicazione di uno scatto seducente in grado di ritrarla in tutta la sua bellezza, conquistando così un successo da record in campo social dove a seguire la moglie di Mauro Icardi sono ormai milioni di utenti della piattaforma di Instagram.

Wanda Nara negli anni, dunque, ha sempre amato poter dimostrare sé stessa in totale libertà con pochi freni inibitori al fine di mettere il risulto la bellezza del suo corpo, facendo perno su fascino e seduzione. La conferma di quanto detto arriva dalla foto a bollino rosso condiviso in questi ultimi giorni.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Gasperini svela il suo futuro: tifosi increduli, ma la panchina è già calda

LEGGI ANCHE -> Sarri al veleno, scatenato su Acerbi e presidente: la situazione è tesa

Nulla sotto l’accappatoio per la moglie di Mauro Icardi

A tenere pacco nel mondo del web, così come annunciato precedentemente, proviamo una bellissima foto scattata a Wanda Nara e che la ritrae con indosso solo ed esclusivamente un accappatoio affacciata ad una finestra.

Si tratta di uno scatto appartenente ad uno shooting fotografico e che la Nara ha deciso di condividere con i propri fan sui social network… una foto giudicata al limite della censura e che in men che non si dica ha conquistato ed infiammato i fan della modella e moglie di Mauro Icardi, la quale ha incassato così un nuovo e strabiliante successo.