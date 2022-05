Carlo Ancelotti annuncia il ritiro: la clamorosa notizia spiazza il mondo del calcio

Carlo Ancelotti ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal calcio. L’allenatore del Real Madrid ha svelato di aver preso una decisione ben precisa.

L’allenatore del Real Madrid ha annunciato di essere pronto a dire addio al mondo del calcio: la notizia scuote i tifosi.

Quella in corso è sicuramente una delle migliori stagioni di Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid ha già conquistato La Liga, diventando così il primo ad essere in grado di vincere i cinque maggiori campionati europei (La Liga, Serie A, Premier League, Ligue 1 e Bundesliga). Inoltre, il cammino in Champions League è stato incredibile ed adrenalinico, con partite che entreranno nella leggenda contro PSG, Chelsea e Manchester City. Stasera si giocherà l’accesso alla finale contro la squadra di Guardiola: si ripartirà dal 4-3 dell’Etihad Stadium. Chi passerà il turno affronterà il Liverpool a Parigi per un altro match che promette mille emozioni.

Tuttavia, Ancelotti ha scosso il mondo del calcio con una notizia incredibile: è pronto per il ritiro.

La rivelazione dell’allenatore ha lasciato a bocca aperta, nessuno se lo aspettava

Come anticipato, quella attuale è una delle migliori stagioni di Ancelotti. L’allenatore sogna di vincere un’altra Champions League, ma la sfida non è delle più semplici.

In ogni caso, i tifosi del Real Madrid lo adorano e si augurano che possa restare a lungo per guidare la squadra verso altri trionfi.

Tuttavia, l’ex Bayern Monaco ha dato un annuncio sorprendente: è pronto a dire addio al mondo del calcio. L’allenatore del Real Madrid ha infatti rilasciato un’intervista a Prime Video in cui ha confessato che, con ogni probabilità, quella dei Blancos sarà la sua ultima panchina.

Ancelotti però non ha in mente un ritiro immediato, poiché ha aggiunto: “Dopo il Real probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni”.

L’allenatore del Real ha confessato di voler passare del tempo con la famiglia dopo tanti anni seduto in panchina: “Mi piacerebbe stare con i miei nipoti, andare in vacanza con mia moglie. Ci sono tante cose da fare che ho tralasciato e che mi piacerebbe fare”.

Tuttavia, Ancelotti non ha nascosto che dopo il Real Madrid potrebbe vivere un’esperienza diversa: una Nazionale. L’ex Milan, infatti, non ne ha mai allenato una e ha aggiunto: “Ora è prematuro, sicuramente non in questo Mondiale, magari nel 2026”.

Non è un mistero che lui sia un simpatizzante del Canada, Nazionale che lo intriga: “Perché no? Mi piacerebbe. Il Canada ha fatto benissimo”.

Ancelotti è dunque pronto a dire addio una volta chiuso il ciclo con il Real Madrid, ma la possibilità di vivere un’esperienza da CT non lo lascerebbe indifferente.