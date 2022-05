Wanda Nara, che balconcino enorme: tutte al vento | Che meraviglia per gli occhi

Wanda Nara ha fatto girare la testa a tutti i suoi followers mostrandosi mentre fuma un sigaro cubano con un balconcino da paura. Ecco la foto della sua storia Instagram.

Wanda Nara si può considerare una tra le più famose Wags di sempre avendo avuto due relazione con due calciatori molto famosi.

Attualmente la donna è impegnata con Mauro Icardi, sposato nel 2014 e attaccante del Paris Saint Germain.

Wanda Nara e il sigaro cubano

Wanda, prima di avere una relazione con il calciatore in questione è stata sposata con Maxi Lopez ma le cose tra i due non sono andate come previste.

Proprio a seguito del divorzio, dopo ben 40 ricorsi in tribunale, i due sembrano aver trovato un accordo. Il calciatore non solo deve mantenere i suoi figli con un assegno famigliare molto costoso fino al raggiungimento del 21° anno di età di ognuno dei tre, ma pare aver donato alla sua ex moglie una villa da sogno.

La dimora, è situata a Santa Barbara, un quartiere prestigioso di Buenos Aires e si dispone su 1800 metri quadri, una vera e propria occasione d’oro per Wanda Nara che è riuscita ad ottenere il giusto ricompenso dopo la fine del suo matrimonio.

La donna prima di diventare famosa in Italia, è stata una showgirl in Argentina avendo esordito nella rivista Humor en Custodia e per aver cominciato i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo con il comico Jorge Corona nel suo spettacolo King Corona.

In questa occasione, Wanda Nara ha accusato il comico argentino e sua moglie di abusi interrompendo il suo impegno lavorativo dopo soli due mesi. Successivamente partecipa alla versione argentina di Ballando con le Stelle e Notti sul ghiaccio partecipando anche a El Musical de Tus suenos.

La storia di Instagram

Arrivata in Italia a Milano, per via degli impegni lavorativi del suo primo marito, il calciatore Maxi Lopez, comincia ad essere invitata in molte trasmissioni tv per poi diventare co-conduttrice di Tiki Taka affiancando Pierluigi Pardo e prendendo il posto di Melissa Satta.

Wanda Nara è molto seguita sui social e in un’ultima storia di Instagram la donna si è mostrata intenta a fumare un sigaro cubano ma quello che hanno notato i fan è ben altro.

Wanda ha sfoggiato un top che mette in risalto tutte le sue forme e ancora una volta i suoi followers sono rimasti senza fiato alla vista del suo seno che spesso mette in mostra sul suo profilo Instagram per via di indumenti troppo stretti che lasciano poco spazio all’immaginazione.