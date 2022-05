Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: le nuove foto esclusive del matrimonio

Continua a far discutere il matrimonio tra Brooklyn Beckham e la moglie Nicole Peltz, nel mirino del web troviamo le nuove ed esclusive immagini della festa di nozze.

Sono trascorse pochissime settimane dal momento in cui è stato celebrato il matrimonio da sogno tra Brooklyn Beckham e la moglie Nicole. Le loro nozze sono state annoverate come l’evento più atteso del 2022 è destinato a far discutere i media per diverso tempo… così come sta succedendo in queste settimane grazie anche alla pubblicazione di immagini inedite della festa di matrimonio celebrate in gran segreto la cui esclusiva è stata assegnata al magazine Vogue.

A tenere banco nel mondo del web, infatti, troviamo le nuove foto pubblicate da vari magazine e che raccontano alcuni dei momenti più belli della festa realizzata della dimora di Palm Spring.

Nuove immagini esclusive del matrimonio Beckham Peltz

Ebbene sì, i Beckham sono riusciti a stupidamente nel loro intento e il matrimonio del figlio Brooklyn che l’ha unito per sempre a Nicole ancora oggi è tra gli eventi più discussi nel panorama della cronaca rosa internazionale, dato che hai fan sono sempre in attesa di poter vedere nuove immagini che raccontano il giorno più bello della coppia.

Non a caso a rendere tutto questo evento è stata anche la decisione presa da entrambi i ragazzi e le loro famiglie di cedere in esclusiva le immagini a Vogue, magazine che man mano sta rendendo disponibili alcune delle foto realizzate durante la festa di matrimonio e annoverate come il racconto dei momenti più belli vissuti della giovane coppia.

I primi momenti da marito e moglie per Brooklyn e Nicole

Nel mirino dell’attenzione del web in queste ore, dunque, troviamo delle nuove foto che i magazine di cronaca rosa hanno condiviso e che raccontano dei bellissimi momenti tra i neosposi, come nel caso di un piccolo scambio di carezze o un bacio sul collo.

Foto che, in pochissimo tempo, hanno davvero fatto il giro del mondo incantando i fan della coppia e che allo stesso tempo hanno permesso alla giovanissima Nicole Peltz di diventare una delle icone di moda del 2022, con indosso un abito da sposa che segnerà le tendenze future.