Il nuovo di Francesco Totti che conquista i fan: “Ma è viva?”

Francesco Totti ancora una volta riesce a lasciare senza parole i propri fan sui social network attraverso la pubblicazione di un video che ha subito fatto il giro del web.

Negli anni di carriera conquistare i tifosi della Roma e i fan di Francesco Totti, senza ombra di dubbio, è stata anche l’ironia ineguagliabile che il calciatore ha sfoderato davanti le telecamere televisive e anche nel privato così come confermato il successo strabiliante che riscuotono i vari video condivisi nella sua pagina web ufficiale.

In queste ore, infatti, a far discutere il web troviamo la condivisione di un video che ritrae l’ex capitano della Roma nel bel mezzo di uno sketch realizzato in un noto ristorante.

Francesco Totti sbarca sui social con un nuovo video

Ebbene sì, impossibile negare come nel corso degli anni l’attività social la messa in atto da Francesco Totti gli abbia permesso di riscuotere ancora più successo tra i fan sempre curiosi di vedere all’opera all’ex calciatore con nuovi progetti o anche momenti di vita quotidiana.

Infatti, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo un video realizzato a Tirana, condiviso anche da La Gazzetta dello Sport, durante una pausa pranzo davvero molto, molto, molto particolare soprattutto in relazione al menu che è l’ex calciatore avrebbe scelto per sé stesso.

“Ma è ancora viva?”

È stata questa la frase esclamata con grande sorpresa da parte di Francesco Totti durante la presentazione dello chef in merito al pranzo che l’ex calciatore avrebbe dovuto degustare da lì a breve.

A lasciare visibilmente senza parole l’ex capitano della Roma e stata un’aragosta presentata a Francesco Totti prima di procedere alla cottura, momento durante il quale lo chef ha voluto spiegare all’atleta le modalità di cottura della pietanza in questione. Un piccolo sketch che ha lasciato senza parole i fan dell’ex capitano della Roma visibilmente colpito, e in parte anche leggermente preoccupato da ciò che da lì a breve sarebbe successo all’aragosta.