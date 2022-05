Wanda Nara, ci dà il buongiorno con una scollatura pazzesca | Vietato ai deboli di cuore

Wanda Nara ha voluto dare il buongiorno a tutti i suoi followers facendoli andare in estasi di prima mattina. Ecco la foto pubblicata sui social.

Wanda Nara può essere considerata come una delle regine delle Wags, ossia le compagne degli uomini dello sport, in particolar modo del mondo del calcio.

La donna Argentina nel corso degli anni ha conquistato tutti i tifosi non solo per le sue relazioni amorose con due importanti calciatori ma anche per via della sua bellezza e della sua presenza in alcune trasmissioni televisive italiane.

Wanda Nara e il buongiorno ai fan

In patria ha cominciato a lavorare grazie alla rivista Humor en Custodia per poi partecipare allo show del comico argentino Jorge Corona, intitolato King Corona, lasciandolo dopo qualche mese dopo aver accusato l’uomo e sua moglie di molestie.

Successivamente prende parte ad alcuni programmi argentini come Notti sul ghiaccio, El Musical de Tu Sueno e Ballando con Le Stelle. Grazie al matrimonio con il suo ex marito Maxi Lopez, da cui ha ottenuto in questi giorni una lussuosissima villa di 1800 metri quadri nel quartiere di Santa Barbara a Buenos Aires, la donna si trasferisce in Italia e comincia ad essere presente sugli schermi televisivi italiani.

Finita la storia con Maxi Lopez incomincia una relazione con Mauro Icardi ex compagno del suo primo marito nella squadra della Sampdoria. Tra i due ci sono stati dei problemi dovuti al presunto tradimento del calciatore nei confronti di Wanda, ma la donna si è dimostrata pronta a perdonarlo e a ricominciare la loro storia.

Nel corso della sua carriera Wanda Nara è stata presente in molti programmi televisivi come Tiki Taka, dove ha sostituito Melissa Satta e al Grande Fratello Vip, dove insieme al cantante Pupo ha preso parte alla quarta edizione in qualità di opinionista.

Il post mattutino

Wanda Nara è molto attiva sui social e quasi quotidianamente pubblica delle foto che riguardano la sua vita e soprattutto il suo stile di vita fatto di allenamenti mostrando la sua forma fisica a tutti i suoi ammiratori.

La mattina del 27 maggio, i suoi followers si sono svegliati di buon umore dato che la Nara ha voluto regalare loro una foto dove è ritratta per le vie di Roma mettendo in mostra tutto il suo seno in un top molto striminzito.

Wanda ha voluto dare così il suo buongiorno e tra i commenti di complimenti c’è quello di sua madre Nora Colosimo a cui la donna somiglia molto e sembra aver ereditato la bellezza.