Perisic chiama Inzaghi: si tenta l’impossibile, ecco che cosa si sono detti

By

Ivan Perisic ha chiamato Simone Inzaghi per informarlo della sua decisione di lasciare l’Inter: l’allenatore nerazzurro ha provato in tutti i modi a fargli cambiare idea, ecco cosa si sono detti.

Sembra ormai definitiva la decisione di Perisic di dire addio all’Inter e iniziare una nuova avventura in Premier League con il Tottenham di Conte. Nelle ultime ore c’è stata una telefonata con Inzaghi, che ha provato l’impossibile per convincerlo a rimanere.

L’Inter ha terminato la sua stagione a San Siro davanti ai suoi tifosi con una netta vittoria per 3-0 ai danni della Sampdoria. Tuttavia questo successo non è bastato per conquistare lo scudetto, vista la contemporanea sconfitta del Sassuolo contro il Milan. Autori dei gol che hanno permesso ai nerazzurri di concludere il campionato a 84 punti sono stati Correa (doppietta) e Perisic.

L’esterno croato, punto fermo dell’undici di Inzaghi, è stato uno dei trascinatori della squadra durante tutta la stagione. Su quella fascia sinistra ha fatto la differenza sia in fase difensiva che soprattutto in quella offensiva, rendendosi protagonista di 10 gol e 9 assist. Il momento più alto Perisic lo ha raggiunto nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, quando ai supplementari ha segnato una doppietta decisiva che ha regalato il trofeo all’Inter.

Al termine di quella partita, il 33enne di Spalato si è tolto qualche sassolino dalla scarpa contro la dirigenza nerazzurra che aveva aspettato gli ultimi giorni della stagione per proporgli il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Strategia che alla fine si è rivelata sbagliata, visto che Perisic aveva già deciso di lasciare l’Inter.

Quel silenzio che parlava chiarissimo: si era già capito tutto

Nel suo futuro ci sarà l’allenatore che gli ha fatto vivere una seconda carriera, convincendolo del fatto di poter fare la differenza nel ruolo di esterno a tutto campo: Antonio Conte. Il Tottenham infatti avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore e fissato le visite mediche. Nelle ultime ore c’è però stato un tentativo in extremis di Simone Inzaghi, che ha provato in tutti i modi a far cambiare idea al giocatore.

Perisic infatti non avrebbe informato direttamente l’Inter dell’accordo trovato con il club inglese, ma solamente il suo ormai ex allenatore. Il croato, attraverso una telefonata, ha comunicato la sua decisione definitiva a Inzaghi che, nonostante i tentativi per convincerlo a rimanere, ha rispettato la sua scelta. Una perdita importante per i nerazzurri che nella prossima stagione dovranno fare a meno di uno degli uomini cardine di quest’anno. A tal proposito, l’acquisto di Robin Gosens a gennaio è la testimonianza del fatto che l’esterno tedesco diventerà il titolare.

Ormai non ci sono più dubbi: Ivan Perisic giocherà in Premier League e proverà a confermare le grandi prestazioni mostrate in questa stagione.