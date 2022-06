Wanda Nara colpisce ancora: la foto al suo lato B pieno di crema infiamma il WEB

Wanda Nara, ancora una volta, ha steso tutti i suoi followers mostrando il suo lato B sui social. Ecco la foto che fa sognare.

Wanda Nara Colosimo è una showgirl argentina che ha avuto successo in Italia per via della sua presenza in alcuni programmi televisivi e in particolar modo per le sue storie d’amore avute con alcuni calciatori.

Wanda Nara e il lato B nuovamente in mostra

La donna, ha cominciato a lavorare in televisione nel suo paese di nascita nella rivista Humor en custodia, per poi lavorare con il comico Jorge Corona nello spettacolo King Corona, ritirandosi dopo due mesi per dei presunti abusi nei suoi confronti da parte dell’uomo e di sua moglie.

Prende parte alla versione argentina di Ballando con le stelle e Notti sul ghiaccio, gareggiando anche in un programma dedicato al mondo del musical e successivamente sbarca in Italia per via del matrimonio col suo primo ex marito.

La donna, infatti è stata sposata con Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli. Il matrimonio tra i due però non è andato nei migliori dei modi per via delle attività fedifraghe di entrambi e per questo motivo i due si sono citati in giudizio più volte.

Dopo molti processi, l’ex coppia è arrivato ad un accordo e l’ex calciatore dovrà sborsare un assegno ai suoi tre figli fino al raggiungimento del 21° anno di età di ognuno mentre sembra che alla sua ex moglie abbia lasciato una mega villa di 1800 metri quadri nel quartiere Santa Barbara a Buenos Aires.

Attualmente, Wanda Nara, vive felicemente la sua vita con il suo attuale marito, il calciatore Mauro Icardi e i loro due figli, anche se lo scorso anno c’è stato un momento di crisi dato da un presunto tradimento dell’uomo nei suoi confronti.

Il post che ha infiammato il web

La donna, ha deciso, dopo un attimo di esitazione, di continuare la storia con il calciatore tanto da dimostrare negli ultimi tempi di essere più innamorati di prima godendosi una bellissima vacanza insieme.

Wanda Nara, annunciando di amare sempre l’estate, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto mentre è in un momento di relax mostrando una foto in cui indossa un costume da bagno molto sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

La donna, ha messo in mostra non solo il suo splendido viso, ma anche il suo lato B, facendo rimanere senza fiato, ancora una volta i suoi followers, che non si stancano mai di elogiarla di commenti sul suo aspetto fisico e di zoomare sulle sue forme.