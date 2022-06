In casa Napoli fanno molto rumore le parole di Kalidou Koulibaly, il centrale azzurro ha parlato del suo futuro: le sue rivelazioni gelano i tifosi.

Kalidou Koulibaly ha parlato del suo futuro, le parole del difensore del Senegal e del Napoli hanno scatenato un vero e proprio terremoto tra i tifosi: ecco cosa ha detto.



Il futuro del Napoli è tutto da scrivere in questa estate.

Gli azzurri, reduci da una stagione che ha regalato un importante terzo posto e il ritorno in Champions, sembrano prossimi a una mini rivoluzione che partirà da qualche rinuncia dei giocatori chiave dell’attuale rosa per arrivare a volti nuovi.

A essere già stati ufficializzati sono l’addio di Insigne e l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia.

L’ormai ex capitano si traferirà in MLS ed in particolare a Toronto e il giocatore attualmente in forza alla Dinamo Batumi sarà colui con l’incarico molto difficile di sotituirlo quantomeno a livello tattico.

Altro possibile arrivo nel reparto offensivo è quello di Federico Bernardeschi.

L’ex esterno di Juve e Fiorentina sarà svincolato a partire dal primo luglio e le ultime notizie parlano di una sua apertura nei confronti del club del presidente De Laurentiis abbassandosi quindi l’ingaggio.

L’azzurro arriverebbe per sostituire numericamente Dries Mertens. Il belga è sempre più lontano da Napoli ma non dall’Italia dove resta fortissimo l’interesse della Lazio.

Altro nome di cui si parla molto in uscita è Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese ha un contratto che scadrà nel 2023 e al momento il rinnovo sembra essere particolarmente lontana.

Ad aumentare ulteriormente la preoccupazione nei tifosi del Napoli sono state le parole del leader difensivo degli azzurri: ecco quello che ha dichiarato.

Napoli – Koulibaly sempre più lontano, le sue parole spaventano i tifosi

Kalidou Koulibaly ha un futuro ancora tutto da scrivere con il Napoli.

Il senegalese è chiamato a rinnovare il contratto ma le cifre offerte dal club del presidente Aurelio De Laurentiis non sembrano convincere l’entourage di uno dei leader della rosa dei campani.

Il futuro del difensore resta quindi avvolto da una nube di mistero che Koulibaly stesso ha confermato.

Il senegalese ha dichiarato ai microfoni di Seneweb: “Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro”.

Lo stesso Koulibaly ha quindi diversi dubbi su quello che sarà il futuro prossimo della sua carriera.

Il difensore del Senegal ha indubbiamente grande mercato con Juventus e Barcellona che restano alla finestra, il suo futuro quindi resta appeso ad un filo.