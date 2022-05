Spezia Lazio – Spunta l’audio tra Pairetto ed il VAR: ecco cosa si sono detti

L’AIA sta indagando per quanto accaduto durante Lazio-Spezia. Per il gol in fuorigioco di Acerbi spunta il clamoroso audio tra Pairetto e il VAR.

Durante Spezia-Lazio non sono mancate di certo le polemiche: spunta l’audio tra Pairetto e il VAR per il gol in fuorigioco convalidato ad Acerbi, che ha fatto conquistare ai biancocelesti i tre punti.

Il gol in fuorigioco segnato da Acerbi all’ultimo respiro durante Spezia-Lazio ha acceso le polemiche e messo la lente d’ingrandimento sulla direzione arbitrale di Luca Pairetto e gli assistenti del VAR, i quali hanno ricevuto la sospensione fino al termine della stagione per quello che è considerato un grave errore.

Spezia-Lazio: una gara ricca di gol e di polemiche

Il match della 35esima giornata tra Spezia e Lazio si è concluso 4-3 a favore dei biancocelesti. La squadra ligure è passata in vantaggio tre volte grazie ai gol di Amian, Agudelo e Hristov. I biancocelesti hanno recuperato il triplo svantaggio grazie alle realizzazioni di Immobile, Provedel e Milinkovic-Savic. La rimonta è arrivata al novantesimo grazie al guizzo di Acerbi, che ha portato in vantaggio la squadra di Sarri. Tuttavia, il suo gol è arrivato in netto fuorigioco: il direttore di gara non ha atteso la verifica video e gli uomini al Var non l’hanno fermato.

La Lazio è attualmente al quinto posto in zona Europa League a quota 59 punti, a pari merito con la Roma al sesto. Lo Spezia invece al 16° a quota 33, con la salvezza che va ancora conquistata matematicamente.

LEGGI ANCHE –> UFFICIALE – Partita da ripetere tra Spezia e Lazio: scoppia il caso, sospesi arbitro e VAR

Il caso di Spezia-Lazio: l’audio tra Pairetto e il VAR

La rete in fuorigioco di Acerbi contro lo Spezia verrà ricordata a lungo per le polemiche che ha generato. Il centrale della Lazio ha approfittato di una conclusione sporcata da Luis Alberto, che si è poi convertita in un assist vincente. Tuttavia, al momento del tiro del compagno Acerbi era in posizione di fuorigioco.

L’arbitro Pairetto non è intervenuto e ha assegnato il gol, errando clamorosamente. È stato reso noto l’audio tra Pairetto e Nasca, l’addetto al Var. Quest’ultimo si sarebbe rivolto al direttore di gara dicendogli: “Non ripartire, aspetta”. Tuttavia, l’arbitro ha fatto ripartire il gioco, sostenendo di aver udito una conferma di ripresa che in realtà non è mai arrivata.

LEGGI ANCHE –> Lazio – Quella festa non è andata proprio giù: due grandi assenti, clima teso

Una vicenda che ha lasciato perplesso il mondo del calcio, specialmente lo Spezia, che non ha di certo beneficiato dell’errore in termini di classifica.