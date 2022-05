Wanda Nara, il reggiseno è troppo sottile: ‘Davanzale tutto di fuori’ | Vista paradisiaca

Wanda Nara ha pubblicato un’immagine sui social mostrando tutte le sue forme per via di un reggiseno troppo piccolo. Ecco la foto.

Wanda Nara, pseudonimo di Wanda Nara Colosimo è una conduttrice e personaggio televisivo famosa per essere la moglie del calciatore Mauro Icardi.

Sorella di Zaira Nara, conduttrice e attrice televisiva argentina, Wanda comincia a muovere i suoi primi passi in televisione per via del suo ruolo come showgirl nel programma Humor en custodia andato in onda nel 2005.

Wanda Nara e il reggiseno troppo stretto

Dopo questa sua prima esperienza, viene arruolata nello spettacolo televisivo del comico argentino Jorge Corona, intitolato King Corona ma lascia la trasmissione per via di alcuni abusi subito dal protagonista dello show e da sua moglie.

Successivamente viene scelta per prendere parte all’edizione 2007 della versione argentina di Notti sul ghiaccio per poi partecipare nel 2009 al programma El musical de tu sueno e nel 2011 entrando a far parte della rosa dei concorrenti di Ballando con le Stelle in Argentina.

Nello stesso anno si trasferisce in Italia con il suo primo marito, il calciatore Maxi Lopez per via dell’impegno del giocatore con la squadra del Catania e grazie alla sua presenza in Italia, la donna comica a presenziare in alcune trasmissioni televisive.

Nel 2017 pubblica il suo primo libro intitolato Campione in campo e nella vita per poi dal 2018 prendere il posto di Melissa Satta nella co-conduzione del programma calcistito Tiki Taka a fianco di Pierluigi Pardo.

Dal 2014 è impegnata con Mauro Icardi, conosciuto grazie al fatto che il calciatore era compagno di squadra nella Sampdoria del suo primo marito. I due hanno avuto dei problemi legati ad un presunto tradimento da parte del calciatore ma le cose ora sembrano andare per il meglio.

La foto di Instagram

Successivamente, Wanda è stata opinionista nel 2020 nella quarta edizione del Grande Fratello Vip vinta dalla showgirl Paola Di Benedetto, condividendo il ruolo con il cantante Enzo Ghinazzi in arte Pupo.

La donna è spesso sulla bocca di tutti per via della sua bellezza e delle sue forme che non lasciano indifferenti i suoi ammiratori.

Spesso Wanda pubblica sui social foto che lasciano poco all’immaginazione come accaduto in un ultimo posto dove la Nara si ritrae in un momento di relax con un abbigliamento sportivo mentre sorseggia una bevanda accanto ad una statua raffigurante Topolino.

Il reggiseno però sembra essere troppo stretto e non contenere tutte le sue forme mandando in estasi i suoi fan che ancora una volta hanno apprezzato il suo aspetto fisico.