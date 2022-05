Perisic, è scontro annunciato con il club: la vittoria non basta, il giocatore è furioso

L’Inter batte la Juve in finale di Coppa Italia con Ivan Perisic protagonista assoluto del match. Il croato, però, ha gelato i tifosi alla fine del match.

Ivan Perisic è stato l’MVP della finale di Coppa Italia fra Juventus ed Inter, ma il croato ha gelato i tifosi nerazzurri a fine partita.

L’Inter ha alzato al cielo il secondo trofeo stagionale vincendo la seconda finale contro la Juventus. I nerazzurri hanno battuto i bianconeri a seguito di un match ricco di emozioni e colpi di scena. La squadra di Inzaghi ha sbloccato il risultato dopo 7 minuti con un destro dalla distanza di Barella, ma Alex Sandro (con l’aiuto di Morata) e Vlahovic hanno ribaltato la situazione nel giro di due minuti in apertura di ripresa; il rigore perfetto di Calhanoglu ha mandato la sfida ai supplementari, dove la doppietta di Perisic è risultata decisiva per la vittoria finale della Coppa Italia.

Ora il focus si sposterà sul finale di campionato, con solo due partite rimaste (Cagliari e Sampdoria) ed altrettanti punti da recuperare per sperare nello scudetto.

Dopo il triplice fischio, però, Perisic ha pronunciato delle parole molto dure che hanno gelato i suoi tifosi.

Quelle parole minacciose gettano ombre sul futuro: i tifosi sono preoccupati

L’umore dell’Inter e dei suoi tifosi era alle stelle dopo il triplice fischio finale. La vittoria in Coppa Italia mancava dall’ormai lontano 2011, anno in cui i nerazzurri hanno battuto il Palermo in finale con doppietta di Eto’o e gol di Milito.

Tuttavia, la festa è stata presto rovinata dalle parole del grande protagonista della finale: Ivan Perisic.

L’esterno croato, fin qui, è stato autore di una delle sue migliori stagioni a livello personale. La doppietta contro la Juve ha regalato all’Inter un trofeo tanto atteso: il secondo gol, tra l’altro, è stato di ottima fattura.

Tuttavia, dopo la partita, il numero 14 nerazzurro si è lasciato andare ad un piccolo sfogo che ha fatto preoccupare i tifosi e l’amministratore delegato Giuseppe Marotta.

L’AD nerazzurro, alla vigilia della finale con la Juve, si è detto molto fiducioso a proposito del rinnovo fra Perisic e l’Inter. Il croato, infatti, è in scadenza di contratto e, dopo un’iniziale fase di stallo e distanza, ultimamente si parla di firma vicina.

Dopo la partita, è stato chiesto al croato di commentare le dichiarazioni di Marotta: la sua risposta è stata molto sorprendente.

Il numero 14, infatti, ha dichiarato: “Con i giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento per parlare”. Perisic ha dunque fatto trasparire una certa amarezza per essere ancora in scadenza nonostante la stagione strepitosa.

Le sue parole hanno spaventato i tifosi, che da tempo chiedono la sua conferma: tuttavia, non è detto che questa frase possa sancire la rottura definitiva fra le parti.

L’Inter e Perisic, infatti, dovrebbero incontrarsi al termine della stagione per parlare nuovamente di futuro. Verosimilmente, i nerazzurri avanzeranno una proposta all’altezza del giocatore che, salvo offerte migliori da altri top club, dovrebbe accettare.