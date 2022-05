Avete mai visto la casa di Lorenzo Insigne? Una villa mozzafiato | FOTO

Lorenzo Insigne nel corso degli anni ha monopolizzato l’attenzione dei media grazie all’eccellente percorso messo in atto con indosso la maglia del Napoli in qualità di attaccante, a fare discutere oggi troviamo la sua bellissima casa in campagna con una vista mozzafiato.

Sono numerosi calciatori che nel corso degli ultimi due anni sono riusciti a catturare l’attenzione dei media grazie ai successi conquistati sul campo da calcio, così come nel caso di Lorenzo Insigne nel 2021 ha contribuito alla vittoria della nazionale italiana durante gli Europei di Calcio 2020, disputati con un anno di ritardo a causa della pandemia da Covid-19.

Recentemente però a balzare all’attenzione dei media troviamo alla bellissima casa dove attualmente Lorenzo Insigne abita insieme alla propria famiglia e che, a quanto pare, ben presto dovrà lasciare per seguire uno scatto di carriera e importante.

Avete mai visto la casa di Lorenzo Insigne?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni Lorenzo Insigne si è contraddistinto per talento e passione messa in campo tutte le volte che entra con indosso la maglia del Napoli. Dettagli che hanno permesso all’attaccante di realizzare il suo sogno e giocare con indosso la maglia della sua città, come successo negli anni precedenti anche con Francesco Totti che ha abbracciato in toto la sua passione per il calcio e quella per la propria squadra diventandone poi la bandiera.

Non a caso, quanto detto ha fatto in modo che Lorenzo Insigne scegliesse una bellissima casa dove abitare insieme alla propria famiglia, la quale si trova nei pressi di Posillipo con una vista mozzafiato sul Vesuvio. Un’abitazione caratterizza nata da un panorama sulla città in una delle zone più chicche di Napoli e che ben presto dovrà lasciare in quanto da luglio 2022 l’attaccante del Napoli dovrà trasferirsi a Toronto a seguito di un nuovo ingaggio calcistico.

La casa di Insigne spiazza i tifosi

L’abitazione a cui facciamo riferimento, così come riportato anche da FanPage, ha permesso a Lorenzo Insigne di avere ai suoi piedi la sua amatissima città potendo godere in toto della vista mozzafiato e di tutto ciò che caratterizza la campagna come appunto il Vesuvio.

Secondo quanto reso noto da numerosi portali, sembrerebbe che la casa di Lorenzo Insigne sia caratterizzata da una grande zona living con pavimento in legno e listoni da toni chiari. Inoltre, l’attaccante del Napoli insieme alla moglie ha scelto un arredamento che si abbini totalmente all’abitazione ai gusti personali in campo di arredo, qui dove spiccano dei bauli firmati Louis Vuitton e realizzati per loro dal designer Pietro Fornasetti.