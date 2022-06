Wanda Nara, in Kenya con un toppino leopardato a tema safari | La scollatura è esagerata

I riflettori dei media tornano ad essere concentrati su Wanda Nara, la moglie di Icardi si mostra esagerata con un top leopardato e che ha subito mandato in tilt i fan.

È ufficialmente cominciata la stagione estiva per Wanda Nara e Mauro Icardi, la coppia ha lasciato recentemente Parigi per poter godere al massimo di una bellissima vacanza lontano dalla routine e dal lavoro, così come entrambi hanno avuto modo di raccontare attraverso la pubblicazione di varie immagini e video nelle loro pagine social.

Nel mirino dell’attenzione del web, non a caso, troviamo la pubblicazione di uno scatto super bollente condiviso da Wanda Nara e che sta facendo discutere i fan e i media in tutto il mondo.

Toppino bollente per Wanda Nara

Chi segue Wanda Nara nel quotidiano ha avuto modo di notare come lei e la sua famiglia attualmente si trovino in Kenya in vista della prima ufficiale vacanza della stagione estiva, immersi in una location bellissima, circondati dalla natura e paesaggi mozzafiato. A catturare l’attenzione dei media, però, troviamo i vari look sfoggiati dalla moglie di Mauro Icardi durante questi giorni di completo e totale relax, il quali sono subito stati annoverati super bollenti.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva dalla pubblicazione di una foto che Wanda Nara ha recentemente condiviso con i propri fan nella sua pagina Instagram ufficiale e che non si dica e subito e diventata virale.

Scollatura esagerata per la moglie di Mauro Icardi

Non è la prima volta che Wanda Nata riesce a monopolizzare la scena dei social network attraverso dei look stratosferici e la sua bellezza mozzafiato, così come è successo in questi giorni.

A lasciare senza parole ai fan, questa volta, troviamo un top leopardato indossato da Wanda Nara… un look sportivo e bollente allo stesso tempo, caratterizzato da una scollatura esagerata che lascia per pochi limiti all’immaginazione. Un vero e proprio successo per la moglie di Mauro Icardi che lascia senza parole i fan voi ammaliati dalla sua sensazionale bellezza, seducente e bollente come non mai.