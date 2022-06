Bernardeschi detta legge: ecco la sua richiesta a De Laurentiis, è incredibile!

Federico Bernardeschi pone le sue condizioni per concludere l’affare con il Napoli, ma Aurelio De Laurentiis prende tempo. Il giocatore è deciso: le sue richieste sono incredibili.

il futuro di Bernardeschi è ancora in bilico, il calciatore valuta le proposte con il suo entourage.

Il presidente stesso aveva dichiarato di un colloquio avuto con l’agente dell’ex Fiorentina.

Addio Juve, Bernardeschi cerca una nuova casa

Federico Bernardeschi fa parte, insieme a Paulo Dybala, dei giocatori della Juventus che si svincoleranno alla fine di giugno. Come per l’argentino, nemmeno il centrocampista italiano ha ancora trovato un accordo con un’altra squadra. La sua volontà sarebbe quella di rimanere in Italia, magari in un club che disputi la Champions League. L’Inter ha effettuato un timido sondaggio con il suo agente, Federico Pastorello. Con i nerazzurri si è ben lontani, però, da un qualcosa di concreto. Discorsi più decisi, invece, sono stati fatti con il Napoli, come confermato dallo stesso presidente De Laurentiis. Bernardeschi e Pastorello non hanno ancora però chiuso con il Napoli e valutano le proposte con un occhio a eventuali rilanci.

La trattativa prosegue, ecco il retroscena che nessuno conosce

Alla base della mancata fumata bianca ci sarebbero delle richieste da parte dell’entourage del giocatore che non hanno convinto appieno ADL, che si sta occupando personalmente della trattativa per lo juventino: “Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. Ma ho parlato anche col mister perché non si possono prendere delle persone non assimilabili in un contesto di gioco che sceglie il mister“.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Bernardeschi sarebbe disposto ad abbassare le pretese sull’ingaggio, scendendo dai 4 milioni percepiti alla Juventus, ma vorrebbe un contratto di lunga durata. Al Napoli l’agente avrebbe chiesto un accordo quadriennale per il classe ’94 che vorrebbe rilanciarsi dopo la non esaltante avventura in bianconero.

Il presidente ha deciso di prendersi del tempo per rifletterci poiché non sarebbe troppo convinto sul rendimento del calciatore all’interno del sistema di gioco di Luciano Spalletti e, inoltre, non vorrebbe legarsi troppo a lungo ad un calciatore che nelle ultime stagioni ha vissuto più momenti di bassi che di alti. Le trattative proseguono, il mercato del Napoli è entrato nel vivo e ADL è in prima linea.