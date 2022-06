Cristiano Ronaldo, dichiarazioni sorprendenti sul suo futuro: svelato il suo piano spiazzante

Cristiano Ronaldo concede un’intervista e svela i suoi piani futuri. Il portoghese resterà allo United o abbandonerà i Red Devils? Ecco quanto è emerso.

Dopo essere tornato per una stagione al Manchester United, è tempo di bilanci: Cristiano Ronaldo svela ciò che si aspetta dalla prossima stagione e quale maglia indosserà.

La prima stagione della seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è andata come il club e tifosi inglese avevano previsto. A Manchester si sognava in grande, tuttavia, il suo arrivo non ha contribuito alla conquista del titolo di Premier League, ma al contrario alla conquista del sesto posto in campionato, a 35 punti di distanza dal Manchester City, campione d’Inghilterra. Nella sua stagione CR7 ha totalizzato 24 gol e ha voluto suonare la carica attraverso un lungo messaggio pubblicato sul sito ufficiale dei Red Devils, svelando i suoi piani in vista della prossima stagione.

Cristiano Ronaldo, i ringraziamenti ai tifosi

La storia che lega Cristiano Ronaldo al Manchester United è tornata ad essere riscritta dopo che la scorsa estate l’astro portoghese ha raggiunto i Red Devils dalla Juventus. Il rapporto con i tifosi di Old Trafford è sempre stato stretto, dato che si tratta del primo top club che ha consacrato la sua carriera prima della sua tappa al Real Madrid.

Il portoghese ha voluto ringraziare i supporters dei Red Devils con le seguenti parole: “I nostri tifosi sono fantastici, ci supportano anche nelle sconfitte. Mi hanno fatto sentire il loro calore da subito”.

Il portoghese lancia un chiaro messaggio: tifosi dei Red Devils increduli

Cristiano Ronaldo ha svelato l’obiettivo della sua prossima stagione: portare il Manchester United ad alzare una coppa, che manca dall’Europa League del 2007, quando il club era sotto la guida di José Mourinho. Il portoghese ha insistito sul fatto che crede profondamente che la squadra tornerà a trionfare, nonostante la prossima stagione non giocherà in Champions League. Per il portoghese sarà la prima volta fuori dalla massima competizione europea dopo oltre quindici anni di carriera.

Tuttavia, nonostante la stagione della squadra potesse andare meglio, la stagione 2021/22 si chiude con una conquista per l’attaccante portoghese: il primato di reti per una nazionale, dopo aver raggiunto e superato i 115 gol con il Portogallo. Un raggiungimento che CR7 ha commentato così: “I record arrivano da me naturalmente, io non seguo loro, loro seguono me. Voglio continuare a lavorare duro ogni giorno, amo questo gioco, i miei compagni al Manchester mi aiutano, e io apprezzo tutti quelli che mi provano ad aiutare”.