Wanda Nara: in piscina mostra un lato B pazzesco, il costume le sparische proprio in mezzo | Fan impazziti

Wanda Nara si è mostrata in piscina con un costume che mette in risalto tutto il suo lato B. Ecco la foto che ha fatto impazzire i fan.

Wanda Nara è una delle donne più famose nel mondo sportivo per via della sua relazione con Mauro Icardi, calciatore di cui è anche sua procuratrice.

La donna, prima di sposare l’attuale marito è stata legata all’ex calciatore Maxi Lopez, da cui si è separata dopo aver messo al mondo tre figli, per via di vari tradimenti da parte di entrambi.

Wanda Nara e la foto ad Ibiza

La fine del loro matrimonio ha dato vita ad un lungo processo per quanto riguarda il risarcimento e il mantenimento che si è concluso dopo oltre 40 appelli con una donazione da parte di Lopez nei confronti della Nara.

Wanda, oltre ad ottenere l’assegno di mantenimento per i suoi figli, fin quando questi avranno raggiunto, ognuno, il 21° anno d’età, ha ottenuto anche una villa super lussuosa al centro del quartiere Santa Barbara di Buenos Aires composta da numerose stanze su 1800 metri quadri.

Dopo il matrimonio con Lopez, si è legata a Mauro Icardi da cui ha avuto due figli e con lui le cose sembrano andare a gonfie vele nonostante un attimo di incertezze avute lo scorso anno per via di un presunto tradimento da parte dell’uomo.

Dal punto di vista televisivo dopo aver preso parte ad alcune trasmissioni in Argentina, arrivata in Italia, Wanda Nara ha preso parte al programma Tiki Taka, al fianco di Pierluigi Pardo in sostituzione di Melissa Satta.

Il costume da bagno sottilissimo

Nella quarta edizione del Grande Fratello Vip ha ricoperto il ruolo di opinionista assieme al cantante Pupo e alcune voci di corridoio dicono che sia stata contattata per tornare come opinionista nella nuova edizione de La Talpa, che tornerà nel 2023 sulla Mediaset.

Per ora non c’è nessuna conferma né da parte dell’azienda né da parte della Nara, ma pare ci siano stati dei contatti tra le due parti e che molto probabilmente Wanda sarà una delle investigatrici del programma.

In questi giorni, la Nara si sta godendo dei bellissimi momenti di vacanza e dopo essere stata a Parigi adesso è ad Ibiza dove ha fatto girare la testa a tutti quanti per via del suo fisico.

La donna, infatti ha pubblicato su Instagram una foto in cui si è fatta immortalare a bordo piscina con un costume da bagno intero il cui lato posteriore si infila dentro i suoi glutei.