Messi indica Sergio Ramos in campo: quel gesto nasconde un retroscena incredibile

Il gesto in campo di Leo Messi ai danni di Sergio Ramos non è passato inosservato, la mossa nasconde un retroscena incredibile.

Il Psg è in ritiro per preparare la prossima stagione, cruciale più che mai dopo il fallimento europeo della scorsa annata, eliminato agli ottavi di finale di Champions League per mano del Real Madrid.

Il nuovo Psg riparte da Campos, nel ruolo di direttore sportivo al posto di Leonardo, e Galtier che ha preso il posto di Pochettino. Ora non si può più sbagliare a Parigi, l’obiettivo quest’anno sarà almeno centrare la finale di Champions League.

Altro punto fondamentale del club sarà lavorare, affinché non succeda come in passato, sull’unione di squadra e sui comportamenti da tenere anche al di fuori del rettangolo di gioco.

Qualcosa sotto questo punto di vista si sta incominciando a intravedere. Nell’amichevole disputata dai parigini contro la squadra Quevilly, battuta per 2 a 0, un gesto non è passato inosservato dai tifosi.

Il gesto che non è passato inosservato

La gara vinta dai parigini con Donnarumma tra i pali è stata sbloccata nel primo tempo grazie a un rigore procurato da Messi.

Il gesto del numero 30, in occasione del rigore, non è passato inosservato. L’argentino ha ceduto l’esecuzione dal dischetto a Sergio Ramos, storico rivale ai tempi del Clasico ma da due stagioni compagni di squadra.

Un bel gesto e un’occasione per il difensore spagnolo che nella scorsa stagione era finito nel mirino dei tifosi a causa dei troppi problemi fisici e ha voglia di riscattarsi. Un rigore che per Sergio Ramos sono formalità come ha dimostrato più volte con il Real Madrid e in Nazionale.

Il gesto avvenuto in campo non è passato inosservato ai sostenitori del Psg che hanno apprezzato il gesto sportivo di Messi e ora sperano che possa essere solo l’inizio di una armonia di squadra che potrebbe essere veramente sbocciata.