Wanda Nara sbugiarda China Suarez: la modella non molla Icardi, la chat diventa pubblica

China Suarez torna all’attacco e anche Wanda Nara! Le chat tra modella e Mauro Icardi sono finite online e la coppia versa nuovamente in crisi?

A quanto pare continua senza sosta la grande crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara, la modella China Suarez non intenderebbe accendere in alcun modo il passo al gossip relativo al flirt avuto con il calciatore del PSG e la chat avuta con questo subito finita online.

Le festività natalizie sono state davvero molto importante per Mauro Icardi nel tentativo di recuperare in toto l’amore della moglie, insieme alla fiducia nel tentativo di non vedere la sua famiglia distrutta per sempre da quello che sembrava essere un clamoroso tradimento riservata Wanda Nara. Il voi tutto però non finisce qui.

China Suarez torna alla carica?

Nel corso degli ultimi mesi a tenere banco nel mondo del web è stato appunto il gossip relativo al presunto tradimento riservato da Mauro Icardi alla moglie, anche se Wanda Nara subito specificato come tra il marito e la modella Suarez in realtà non ci sia stato nulla di ciò che i magazine hanno raccontato in tutte.

Sulla base di tale motivazione, nonostante la crisi, la coppia è riuscita a recuperare aiuto e proprio rapporto… adesso, però, ecco che farsi spazio nello scenario della cronaca rosa internazionale troviamo un nuovo colpo di scena e che riguarda appunto la pubblicazione delle chat che China Suarez avrebbe appunto proprio col marito di Wanda Nara

La chat che smaschera China Suarez

A riportare la notizia in questione è stato anche il magazine Corriere dello Sport, secondo il quale China Suarez avrebbe cercato di contattare il marito di Wanda Nara attraverso il contatto di un amico nel tentativo di non essere scoperta da Wanda Nara.

La modello procuratrice del marito ha così pubblicato lo screenshot nella chat in questione nella sua pagina Instagram sbugiardando la modella che ancora oggi continuerebbe ad importunare Mauro Icardi, il tutto nel tentativo di far crollare ancora una volta la modella che a quanto pare non ha alcun intenzione di mollare la presa sul calciatore disposta a mettere in crisi l’unione con Wanda Nara è quella della sua famiglia.