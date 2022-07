Scelto il sostituto di Mertens, in arrivo un talento della Serie A

Il Napoli fa grossi passi in avanti per completare la rosa in vista della prossima stagione di campionato.

Non è stata certamente una campagna acquisti semplice quella del Napoli fino a questo momento.

I partenopei hanno infatti dovuto salutare tre dei loro idoli indiscussi; non solo il loro capitano Lorenzo Insigne, il cui addio era già stato digerito qualche mese fa quando era stato annunciato l’accordo con il Toronto, ma anche Ciro Mertens, ancora in cerca di squadra e Kalidou Koulibaly, partito per quel di Londra per vestire la maglia del Chelsea, veri e propri santoni in città.

Dal mercato sono arrivati tre innesti ufficiali, il centrale norvegese Ostigard, arrivato dal Brighton a titolo definitivo dopo la positiva esperienza in prestito al Genoa, Mathias Oliveira, terzino sinistro che prenderà il posto da titolare di Mario Rui, ed il promettente georgiano Kvaratskhelia, che ha fatto vedere ottime cose nelle amichevoli estive degli azzurri.

Oltre a loro è in arrivo anche Kim, difensore centrale sudcoreano classe ’95 di proprietà del Fenerbahce, chiamato a prendere proprio l’eredità del senegalese.

Pronti 30 milioni di euro

Chi prenderà invece il posto di Dries Mertens è un attaccante che ha già preso confidenza con il nostro campionato, giocando ottime stagioni nonostante la giovane età.

Stiamo parlando di Giacomo Raspadori, promettente attaccante del Sassuolo classe 2000 che con la maglia dei neroverdi ha già giocato 80 volte mettendo a segno 18 gol, di cui ben 10 nella scorsa stagione di Serie A.

Raspadori è stato a lungo inseguito anche dalle altre big di Serie A, su tutte Inter e Juventus che hanno poi deciso di virare su altri giocatori per questa sessione di calciomercato. Il Napoli sta preparando l’affondo offrendo alla squadra emiliana ben 30 milioni di euro per portarlo al Diego Armando Maradona di Napoli.

I neroverdi hanno già perso Scamacca, che finirà al West Ham per 36 milioni più 6 di bonus e sicuramente non saranno felici di perdere anche un’altra fondamentale pedina per il loro attacco. Lo sa bene il DS Carnevali: “Raspadori è il nostro giovane vecchio, un ragazzo molto maturo, tra i migliori del settore giovanile”.

Il Napoli ha già registrato il benestare del giocatore, che ha detto sì alla destinazione azzurra. Resta da trovare l’accordo tra i club e poi Raspadori potrà iniziare la sua nuova esperienza in Serie A.