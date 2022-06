Zoe Cristofoli, ha scatenato il panico su instragram: ecoo la foto in bikini | Che fisico ragazzi

Zoe Cristofoli ha scatenato il web dopo aver pubblicato delle foto in bikini. Ecco il post di Instagram che ha fatto impazzire i followers.

Zoe Cristofoli è una modella e indossatrice molto famosa nel mondo del calcio per via della sua relazione con il difensore francese attualmente nel Milan Theo Hernandez con la quale è assieme da più di un anno.

Zoe Cristofoli e il post che ha infiammato il web

Come lei stessa ha rivelato ai microfoni di Tiki Taka, in un servizio andato in onda a cura di Mary Sarnataro, i due si sono conosciuti durante una festa di compleanno di un amico in comune.

Inizialmente Zoe non aveva idea di chi fosse il ragazzo che si è trovata difronte e aveva pensato che non avesse l’età giusta per essere in quel posto in quanto per lei sembrava molto piccolo.

Dopo qualche tempo però, pare che sia stato proprio il calciatore rossonero a fare il primo passo e col tempo ha conquistato il cuore della bellissima Zoe che ha ammesso che tra di loro le cose vanno molto bene ma che spesso litigano per via della Playstation.

La donna la considera la sua peggior nemica, in quanto il calciatore passa spesso molto tempo a giocare alla consolle di gioco trascurando faccende più importanti. Inoltre, Zoe ammette che essere la compagna di un calciatore per lei è come un secondo lavoro.

Questo perché oltre star attenta alla sua dieta e alla sua linea, la Cristofoli deve essere attenta anche a quella del suo compagno e quindi cucinare per lui i cibi adatti per mantenere la sua forma fisica e sostenerlo nelle questioni di lavoro e nelle questioni casalinghe.

Ma nonostante questo, i due sono molto innamorati e sembrano essersi lasciati alle spalle le precedenti relazioni tra cui quella di Hernandez con Elena De Panicis e quelle precedenti di Zoe con Fabrizio Corona, Andrea Cerioli e Luca Bordi.

Le foto di Instagram

La Cristofoli ha avuto modo di lavorare nel campo della moda al fianco di Enock Barwuah, calciatore e fratello di Mario Balotelli, protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

La donna, ama molto mostrarsi sui social dove condivide foto della sua vita con i suoi followers. Questi ultimi sono rimasti sorpresi quando nell’ultimo post di Instagram la modella si è mostrata con un bikini da lasciare tutti senza fiato.

Zoe ha messo in mostra tutto il suo bel fisico e la sua pelle tatuata, scatenando fantasie nei suoi confronti da parte dei suoi ammiratori.