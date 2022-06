Ruud Gullit dice la sua: le parole sui calciatori nerazzurri non passano inosservate

L’ex giocatore rossonero Ruud Gullit ha espresso il suo parere sui giocatori olandesi che vestono la maglia nerazzurra, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries.

L’ex campione olandese del Milan Ruud Gullit ha di recente parlato di alcuni giocatori della Serie A, militanti però nell’Inter.

Gullit ha militato in Serie A a partire dal 1987 fino al 1995, vestendo le maglie di Milan e Sampdoria. È con la maglia rossonera però che Gullit ha scritto pagine di storia del calcio europeo. Col Milan ha disputato 171 partite segnando 56 gol e vincendo due Champions League e tre scudetti, oltre al Pallone d’Oro nel 1987.

In una recente dichiarazione, le sue parole sui giocatori nerazzurri non sono passate inosservate. Parole che sono una vera e propria stoccata per un’ex storica rivale dell’olandese.

Devono stare attenti, prima o poi se ne accorgeranno

Secondo l’attuale vice allenatore dell’Olanda è infatti incredibile come nonostante la semifinale di Champions League raggiunta dall’Ajax nel 2019 e la grande quantità di talenti sfornati e venduti a prezzi altissimi dai lancieri, pochi di loro siano stati in grado di essere determinanti nei loro nuovi club. “I top dell’Ajax stanno attraversando un periodo difficile. Devono stare attenti perché se tutti quei giocatori falliscono altrove i club se ne accorgeranno”. Un’analisi che continua andando anche a nominare altri giocatori del campionato olandese che invece all’estero hanno fatto benissimo.

“I giocatori meno accattivanti quando giocavano in Olanda all’estero vanno tutti bene. Esempi sono Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma e anche Wout Weghorst. Anche Teun Koopmeiners sta facendo molto bene all’Atalanta. Sono tutti giocatori che non vengono dall’Ajax”. Delle parole molto forti da parte dell’ex giocatore di Feyenoord e PSV Eindhoven, squadre rivali dell’Ajax.

Ad ora però non gli si può dare torto, dato che gli ultimi giocatori che l’Ajax ha venduto all’estero hanno faticato e non poco a dare il loro contributo. Basti pensare a Frenkie De Jong accasatosi al Barcellona e ora in aria di cessione o allo stesso de Ligt, che con la Juventus continua a commettere ingenuità nonostante sia stato pagato 85 milioni di euro, così come anche Hakim Ziyech e Donny Van de Beek che hanno faticato con Chelsea e Manchester United.

Una tendenza piuttosto strana questa del mercato dei campioni d’Olanda, che riescono a vendere a prezzi altissimi giocatori che poi in effetti non dimostrano di valere quanto sono stati pagati. L’ultimo ceduto all’estero è stato Ryan Gravenberch, che dal prossimo anno giocherà con la maglia del Bayern Monaco. Vedremo se varrà i 20 milioni spesi dai tedeschi per acquistarlo.