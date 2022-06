Zoe Cristofoli, il balconcino per poco non esplode | Che forme da urlo

Zoe Cristofoli ha pubblicato una foto dove ha fatto impazzire tutti i suoi fan per via delle sue forme in evidenza. Ecco il post pubblicato dalla donna.

Una delle ultime Wags in vista nel mondo calcistico è Zoe Cristofoli che durante un servizio andato in onda nella trasmissione Tiki Taka a cura di Mary Sarnataro ha ammesso alcune particolarità sulla sua storia con il calciatore Theo Hernandez.

Zoe Cristofoli e il seno in vista

La donna ha dichiarato di aver conosciuto il giocatore durante una festa di compleanno ammettendo di non conoscerlo e di aver pensato che fosse troppo piccolo per essere lì quella situazione.

Sulla loro vita privata dichiara che a fare il primo passo è stato il calciatore francese e che spesso litigano per via della Playstation che la Cristofoli dichiara come la sua miglior nemica, inoltre ha affermato che fare la wag è come un secondo lavoro in quanto ogni giorno deve gestire non solo la sua vita ma anche quella del suo compagno

“Devi stare dietro a quello che mangia, cucinare il pranzo e la cena per lui” – rivela Zoe – “Aiutarlo nelle cose di lavoro, nella casa…”

I due sono molto complici e fanno coppia fissa da più di un anno, precedentemente la donna è stata legata a Fabrizio Corona mentre il giocatore dell’AC Milan era impegnato con Elisa De Panicis.

Hernandez è molto innamorato dell’influencer e tatuatrice Veronese, chiamata La Tigre di Verona per via del suo stile e dei numerosi tatuaggi, a tal punto che in occasione del suo venticinquesimo compleanno l’uomo l’ha portata di notte a San Siro organizzandole una sorpresa da togliere il fiato.

La foto da Cracco

La Cristofoli ha avuto anche una storia con Andrea Cerioli e con il portiere del Frosinone, Luca Bordi, ed ha posato per molti fotografi di fama nazionale ed internazionale prestando la sua immagini per noti brand.

Zoe, è anche la protagonista del videoclip del brano di Omar Pedrini, Come se non ci fosse un domani ed è stata per un giorno modella e testimonial assieme ad Enock Barwuah, calciatore e fratello di Mario Balotelli per la Commes Des Fuck Down durante la Milano Fashon Week.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

La donna in un ultimo post pubblicato su Instagram si è fatta fotografare sul balcone del locale di Carlo Cracco con un outfit che mette in risalto le sue forme e in particolare il suo seno facendo impazzire tutti i suoi followers che subito si sono complimentati con lei per la sua forma fisica.