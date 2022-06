Foto di Maradona a Wembley scatena il web: “È vivo” la somiglianza è incredibile

By

Sugli spalti di Wembley c’era un ospite inatteso a gustarsi la partita tra i campioni d’Europa dell’Italia e quelli del Sud America dell’Argentina.

Lo scorso 1 giugno 2022 è andata in scena la Finalissima, partita che vedeva affrontarsi i campioni d’Europa e i campioni del Sud America.

L’una contro l’altra c’erano dunque l’Italia, campione ad Euro2020 grazie alla vittoria ai rigori proprio a Wembley contro l’Inghilterra ma reduce dall’eliminazione alle qualificazioni mondiali, e l’Argentina, campione della Copa America 2021 dopo la finale al Maracanà di Rio de Janeiro contro il Brasile, decisa da un pallonetto di Di Maria.

La partita è stata praticamente a senso unico, con una fase di equilibrio iniziale che è stata del tutto spazzata via dal gol del vantaggio dell’albiceleste. La rete è firmata dall’interista Lautaro Martinez, che sfrutta il bel dribbling di Leo Messi ai danni di Di Lorenzo e appoggia in rete con l’esterno destro al 28′.

Allo scadere della prima frazione di gara è ancora il Toro a creare problemi alla retroguardia azzurra, aggirando di netto Bonucci e regalando una palla splendida a Di Maria, che scappa alle spalle di Chiellini e batte in pallonetto Gigio Donnarumma per il 2-0.

Nella ripresa dopo qualche timido tentativo degli azzurri c’è praticamente un tiro al bersaglio. Ci provano due volte Di Maria (con un tiro a giro e un tiro al volo splenditi) e una volta Messi (anche lui a giro) costringendo Donnarumma a grandi interventi per evitare il terzo gol. Terzo gol che arriva comunque con la sgroppata di Messi al 94′ che viene in qualche modo chiuso dalla retroguardia italiana; il rimpallo favorisce però Dybala che prende l’angolino e arrotonda il punteggio sul definitivo 3-0, permettendo all’argentina di conquistare la seconda Coppa Conmebol-Uefa dopo quella conquistata nel ’93 contro la Danimarca.

Un ospite del tutto inatteso scatena il web

Sugli spalti dello stadio londinese è apparsa l’immagine di un ospite del tutto inatteso, che ha scatenato i commenti sul web da ogni parte del mondo.

Come potete vedere dall’immagine, quell’uomo somiglia tremendamente a Maradona, come se el Pibe de Oro ex campione del Napoli avesse voluto assistere alla Finalissima tra la sua nazionale argentina e quella italiana che lo ha adottato.

Il web si è scatenato con commenti come “È vivo” o “Diego era a Wembley”. Alcuni addirittura scomodano leggende come John Lennon, Elvis Presley o Michael Jackson, che secondo alcune leggende sarebbero ancora vivi. Ovviamente si tratta solo di una somiglianza, per quanto a tutti farebbe piacere vedere Diego ancora tra noi.