Mihajlovic – La notizia che nessuno avrebbe voluto ascoltare

Momento delicato nella vita di Sinisa Mihajlovic, le sue dichiarazioni hanno trascinato nello sconforto i tifosi del Bologna e dell’allenatore. Per lui si preannuncia una nuova fase delicata della vita, ecco di cosa si tratta.

Nel corso degli ultimi anni Sinisa Mihajlovic ha deciso di mettersi gioco raccontando la sua vita in uno dei momenti più difficili da vivere, il tutto legato alla lotta contro la leucemia che lo aveva costretto ad un ritiro temporaneo dalle scene. Indimenticabili sono state le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Bologna, che annunciava una pausa dal lavoro, per poi tornare in panica per incoraggiare i giocatori… incubo che sembrerebbe esser tornato nuovamente a mettere seriamente in crisi Mihajlovic.

A rompere il silenzio, ancora una volta, è stato appunto Sinisa Mihajlovic durante la conferenza stampa che si è tenuta poche ore fa.

Cosa sta succedendo a Sinisa Mihajlovic?

Il racconto della malattia da parte di Sinisa Mihajlovic ha fatto in modo che molte persone vedessero in lui un esempio di forza e voglia di vivere, la stessa voglia di vivere che ha permesso all’ex calciatore, oggi tecnico del Bologna, di riprendersi ciò che la malattia le aveva tolto in quel momento.

Tutto per Mihajlovic sembrava esser tornato come un tempo, e l’arrivo della nipotina ava portato anche un nuovo pizzico di gioia a rendere tutto più bello, leggero e sereno per tutta la sua figlia dell’allenatore. Un periodo di serenità durato veramente troppo poco e che viene interrotto, ancora una volta, dallo stesso incubo di qualche anno fa.

LEGGI ANCHE -> Guerra Russia-Ucraina, la paura ferma un famoso attaccante: non riesce più a mangiare e dormire

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Si complica la situazione: anche loro fuori dall’allenamento

L’annuncio shock di Mihajlovic

Durante una nuova conferenza stampa in vista della partita che vedrà il Bologna di nuovo in campo, ecco che Mihajlovic annuncia di essere pronto a intraprendere un nuovo percorso terapeutico legato alla sua malattia, per le quali sono sopraggiunte delle complicanze che richiedono un inizio terapia.

L’allenatore, inoltre, si è lasciato andare anche alla seguente ed importante dichiarazione: “Spero che i tempi saranno veloci, ma dovrò assentarmi alcune partite. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non gli è bastata una lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda”.

Infine, circa il suo lavoro da allenatore e la battaglia contro la malattia Sinisa Mihajlovic ha concluso rivelando: “Si può cadere, ma bisogna trovare la forza per rialzarsi. All’inizio della settimana prossima sarò ricoverato in ospedale e so di essere in ottime mani. Seguirò la squadra dalla mia camera d’ospedale. Questo inizio di 2022 non è stato fortunato per la squadra, ma sono certo che i ragazzi non mi deluderanno. Io lotterò sempre insieme a loro e loro lotteranno per me. Non molleremo di un centimetro, risaliremo in classifica e tornerò qui. Voglio ringraziare il presidente e la città. Rispettate il mio diritto alla privacy per il tempo che sarà necessario. Parlate di me come allenatore, ma lasciate l’uomo alle sue esigenze. Ci vediamo presto e forza Bologna”.