Chiellini la decisione dopo la gara: è fatta, manca solo la firma

Giorgio Chiellini ha concluso la sua esperienza con la nazionale italiana ieri sera. Dopo la gara ha preso una decisone che ha stravolto tutti suoi piani: manca solo la firma.

Dopo 117 presenze e 8 gol Giorgio Chiellini, nello stadio dove il 12 luglio di un anno fa alzò al cielo il secondo Europeo della Nazionale italiana, conclude la sua esperienza con gli azzurri nella serata della Finalissima contro l’Argentina.

Dopo aver salutato la Juventus tocca alla Nazionale, Chiellini a 37 anni ha deciso di salutare gli azzurri concludendo così un percorso iniziato nel il 17 novembre 2004, giorno del suo esordio in nazionale maggiore in una amichevole contro la Finlandia.

Non certo una bella partita per salutare quella di ieri sera contro l’Argentina che, a Wembley, strapazza l’Italia 3 a 0 grazie alle reti di Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala. La squadra di Mancini dopo la vittoria di Euro 2020 sembra aver perso da tempo non solo lo spirito che si era creato ma anche il gioco.

Lo stesso Giorgio è consapevole del brutto momento che gli azzurri stanno vivendo e al termine della partita ha voluto ribadire che è importante ora stare vicino a questo gruppo affinchè possa ripartire e tornare a essere competitivi.

il futuro è a Torino, l’indiscrezione è fortissima

Dopo la gara sono trapelate diverse informazioni riguardo il futuro di Giorgio Chiellini. L’ex giocatore della Juventus infatti vuole continuare a giocare almeno per un paio di anni. Sul difensore c’è l’interesse da parte di un club della MLS.

Manca solo l’ufficialità ma è praticamente fatta, Giorgio Chiellini nella prossima stagione giocherà nella Major League Soccer con i Los Angeles FC. Non sono ancora noti i termini dell’accordo, l’ipotesi è che Giorgio e il club debbano ancora concordare la durata di 1 o 2 anni.

La volontà del difensore azzurro è quella di provare il calcio Oltreoceano prima di appendere definitivamente le scarpe al chiodo. Nelle ultime ore sono emerse nuovi dettagli su futuro post campo del numero 3.

Dopo l’esperienza in America, Chiellini sembrerebbe aver già concordato con la Juventus un suo ritorno in veste da dirigente. Un’ipotesi che verrebbe confermata dalle parole dello stesso giocatore che ha confermato che sicuramente nella città che per 17 anni lo ha cullato.