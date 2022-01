Clamoroso colpo di scena per Di Maria! Ad un passo dalla Serie A

Angel Di Maria lascerà il PSG a parametro zero al termine della stagione: arriva la notizia dell’accordo verbale con un club di Serie A!

Di Maria è stato ed è tutt’ora una delle ali più forti e più vincenti degli ultimi dieci anni. La sua avventura al PSG è ai titoli di coda e, dopo aver giocato nei campionati migliori del mondo, è voglioso di una nuova esperienza in Serie A. Un club italiano starebbe facendo carte false per assicurarselo: ecco i dettagli.

Ha del clamoroso la notizia che vorrebbe Angel Di Maria a un passo dalla Serie A. Il “Fideo”, come viene soprannominato per via della sua costituzione fisica, è uno dei giocatori che più ha incantato il mondo del calcio negli ultimi dieci anni.

Un’ala mancina con qualità immense, capace di segnare gol leggendari e di permettere ai suoi compagni di squadra di segnarne altrettanti. È stato uno degli scudieri di Messi, capace di associarsi al fenomeno di Rosario e parlarne la stessa lingua. Di Maria in tutto questo è stato anche uno dei giocatori più vincenti dell’ultimo decennio: il suo palmarès conta ben 29 trofei, vinti da protagonista con le maglie di Benfica, Real Madrid, PSG e Argentina. È stato suo anche l’unico gol in finale di Copa America che ha regalato la vittoria contro il Brasile.

Il fenomeno argentino, dopo aver giocato in Liga, Premier League e Ligue 1, avrebbe scelto la Serie A per il suo futuro: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE –> Il Napoli può strappare un campione alla Lazio: ecco chi c’è dietro la scelta

Di Maria e quella voglia di vincere altri trofei in Italia

Di Maria, arrivato al suo settimo anno con il PSG, lascerà il club francese alla fine della stagione. Una squadra di Serie A avrebbe già contattato l’entourage del giocatore, mostrandosi molto decisa ad acquisirne le prestazioni sportive a patto di un decurtamento dell’ingaggio. Infatti Di Maria al PSG guadagna 13 milioni di euro a stagione, una somma che nessun club italiano potrebbe corrispondergli. Il Fideo però, all’età di 33 anni, sarebbe disposto a un sacrificio pur di continuare a giocare in un club competitivo.

La Roma vuole regalare a Mourinho un colpo di livello elevatissimo e Di Maria sarebbe il giocatore capace di fare la differenza nel campionato italiano. Lo Special One lo ha già allenato ai tempi del Real Madrid e avrebbe contattato lui stesso il giocatore per convincerlo ad accettare la proposta dei Friedkin. Di Maria, che ha sempre speso belle parole per Mourinho, sarebbe molto entusiasta di una nuova avventura in una città come Roma e starebbe seriamente pensando di accettare.

LEGGI ANCHE –> Tifoseria al femminile per la Juventus: le social star che sostengono “La vecchia signora” del calcio

La trattativa è in divenire ma per i tifosi l’acquisto di Di Maria sarebbe un colpo da 10 e lode per tornare competitivi ad altissimi livelli in Serie A.