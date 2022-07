Il futuro di Dybala è scritto: a breve la firma, saranno in due ad arrivare

Sembrerebbe praticamente tutto pronto per l’arrivo dell’attaccante argentino. La società oltre a Dybala ha pronto un altro acquisto.

Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 football, trasmissione inonda su 1 Station Radio, annuncia che il futuro di Dybala è già scritto.

L’argentino dopo aver salutato Torino è in cerca di una nuova avventura. Su di lui c’è l’interesse di tutte le big di Serie A, in particolare di Inter, Roma e Milan. Le squadre stanno incominciando la preparazione alla nuova stagione che prenderà il via il 13 agosto per poi fermarsi a metà novembre per il mondiale in Qatar.

Per partecipare con la sua Nazionale alla competizione Dybala dovrà assolutamente trovare un club che punti su di lui. Di talento e fantasia indubbiamente l’ex numero 10 bianconero è ben fornito ma stranamente nessun club è ancora riuscito a convincere il giocatore a trasferirsi.

La finestra estiva del calciomercato è appena cominciata, può succedere ancora di tutto e il calciatore è ancora in vacanza. Nel frattempo però Bargiggia è sicuro della prossima destinazione di Paulo Dybala.

Futuro di Dybala: ecco dove giocherà l’ex Juventus

Ai microfoni del programma 1 football, che va in onda su 1 Station Radio il giornalista rivela la prossima destinazione del giocatore.

“Quale sarà il futuro di Dybala, accostato anche al Napoli? Andrà all’Inter, soprattutto in seguito alle cessioni di Vidal e forse Sanchez al Flamengo”. Attualmente l’ex Juventus non è una priorità per la dirigenza nerazzurra in cerca di offerte per smaltire il reparto offensivo.

Inoltre, la dirigenza già è impegnata ad oggi con l’operazione Skriniar-Psg e con la ricerca di un possibile sostituto. “Secondo me, appena terminata la trattativa con i parigini, il club firmerà Dybala e Bremer, anche se è nel mirino della Juve. Il brasiliano, tuttavia, si sente più sicuro ad accettare l’offerta nerazzurra“.