Inzaghi ha deciso chi giocherà: i tifosi non se lo aspettavano, la risposta è chiarissima

Con una conferenza stampa tenuta dal tecnico Simone Inzaghi e dall’AD Beppe Marotta l’Inter ha presentato l’inizio della nuova stagione.

Nuova stagione che per i nerazzurri parte con l’obiettivo di alzare ancora un po’ l’asticella rispetto a quanto fatto lo scorso anno quando la squadra di Inzaghi, nonostante un mercato che aveva ridimensionato la rosa a disposizione del tecnico ex Lazio con le partenze di Lukaku, Hakimi ed Erisken, è riuscita a tornare agli ottavi di Champions League dopo un’attesa infinita, ha sollevato due trofei (coppa Italia e Supercoppa Italiana) ed ha concluso il campionato a soli due punti dai cugini rossoneri.

Lo sa bene Simone Inzaghi, che ai microfoni dei giornalisti commenta: “A luglio nessuno ci dava per favorito. Non mi piace nascondermi, quest’anno partiamo dietro il Milan che è campione d’Italia ma noi con altre cinque o sei squadre saremo lì. Alzare l’asticella rispetto alla scorsa stagione dopo aver vinto due trofei significherebbe fare il triplete. Siamo l’Inter e abbiamo l’obbligo ed il dovere di vincere sempre”.

Quest’anno i dirigenti nerazzurri stanno lavorando per regalare ad Inzaghi una rosa molto competitiva. Dal mercato sono già arrivati Lukaku, Onana, Mkhitaryan, Asllani e Bellanova, ma le cose non sono finite qui. Inzaghi commenta positivamente gli arrivi di questi nuovi innesti: “Asllani e Bellanova sono due giovani importanti che ci aiuteranno. Asllani è molto giovane ma sembra più grande della sua età. Sa che davanti a lui ha un giocatore importante come Brozovic e che dovrà rubargli i segreti. Crediamo molto in lui”.

Parole positive anche sull’armeno ex Roma, giocatore a detta di Inzaghi che aiuterà l’Inter nella crescita della squadra: “Ho sempre avuto difficoltà quando l’ho affrontato, ha vinto tantissimo e mi è sempre piaciuto”.

Si punta ancora su Samir

Chi dei nuovi acquisti partirà un po’ dietro nelle gerarchie è il portierino classe ’96 André Onana, dato che il tecnico piacentino ha già fatto la sua scelta sul prossimo portiere nerazzurro: “Il portiere titolare sarà Handanovic, se l’è meritato per la stagione che ha fatto. Conosciamo tutti il valore di Onana e avrà tante occasioni per mettersi in mostra, sarà il futuro dell’Inter e ci puntiamo fortemente. Dovrà dimostrarmi sul campo quello di buono che si dice sul suo conto”.

I giornalisti provano anche a rubare qualche commento sugli obiettivi di mercato nerazzurri, Bremer e Dybala, ma Inzaghi non si lascia andare: “Dybala è un giocatore di grandissima qualità, ma abbiamo sei attaccanti in rosa contando Pinamonti e Sanchez. Non è corretto secondo me parlare di giocatori di altre squadre che non sono sotto contratto con l’Inter, lo stesso discorso vale per Bremer. Vi posso dire solo che gli attaccanti saranno quattro, un eventuale quinto dovrebbe essere un giovane”

Ed a proposito di giovani, Inzaghi è pronto ad aggregare tre giocatori della primavera alla prima squadra: “Aggregheremo sicuramente Valentin Carboni, poi anche Casadei che ha fatto bene in primavera e ha appena terminato l’Europeo Under 19. L’anno scorso ha esordito Zanotti, spero di farne esordire altri”.