Trasferta romantica per Diletta Leotta: ecco dove si trova | Foto

Estate d’amore per Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn ha da poco raggiunto una delle città più belle e romantiche d’Italia.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere di vedere Diletta Leotta spesso protagonista dei media a seguito di varie motivazioni e notizie pubblicate sul suo conto, così come successo anche nel corso delle ultime ore.

In particolar modo, dunque, a tenere banco nel mondo del web troviamo la condivisione di alcune immagini che raccontano la gita romantica che la Leotta di è concessa in una delle location più belle d’Italia.

Estate d’amore anche per Diletta Leotta

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, l’estate e il sogno d’amore sembrerebbe essere cominciato anche per Diletta Leotta e Giacomo Cavalli.

La conduttrice nei giorni scorsi ha raggiunto una delle città più belle della nazione, così come lei stessa ha avuto modo di raccontare attraverso i social network e non solo.

La conduttrice sportiva, a quanto pare avrebbe raggiunto la bellissima Venezia in compagnia del presunto fidanzato Giacomo Cavalli, anche se il rumors relativo alla presenza dell’uomo non trova una reale conferma.

La vacanza della conduttrice in compagnia di…

Come abbiamo spiegato precedentemente, insieme a chi si trovasse Diletta Leotta a Venezia rappresenta un vero e proprio mistero ma, invece, è ben chiaro a chi abbia deciso di fare visita durante il soggiorno nella bellissima cittadina e super romantica. Non a caso l’attenzione dei media in queste ore si è concentrata anche sulle bellissime foto che la conduttrice ha condiviso sui social e che raccontano il giro in gondola durante le ore diurne.

Diletta Leotta, infatti, avrebbe colto al volo l’occasione per passare a trovare uno dei suoi più cari amici, ovvero Alessandro Borghese che ha da poco aperto una seconda sede de Il Lusso della Semplicità che è da poco stato inaugurato nel cuore della bellissima Venezia.