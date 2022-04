Il Real Madrid pesca in Italia: nome insospettabile, la chiamata fa tremare i tifosi

L’allenatore del Real Madrid non è nuovo a queste operazioni preventive di mercato: questa volta bussa alla porta di un top club di Serie A, la sua chiamata fa tremare i tifosi.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è pienamente in corsa per la conquista della Liga spagnola, con 12 punti di vantaggio sul Barcellona (che ha una partita in meno) e in Champions League, dopo aver vinto l’andata dei quarti di finale per 3-1 contro i campioni in carica del Chelsea.

Una squadra quest’anno che sta mostrando una grande gioco ed è letale sotto porta grazie al centravanti francese Karim Benzema. Ancelotti e il suo staff sono riusciti ad amalgamare i senatori con le nuove generazioni creando quel binomio di maturità ed esperienza unito a spensieratezza e qualità.

Oltre agli obiettivi stagionali di quest’anno i Blancos stanno già impostando la prossima annata. Tra rinnovi e cessioni la dirigenza sta valutando degli innesti da regalare all’allenatore.

È allarme in Serie A, se accetta saranno problemi per il club

Il presidente, Florentino Perez, ha molta fiducia di Ancelotti, il quale ha già fatto sapere alla dirigenza cosa andrebbe migliorato nella rosa. Il tecnico italiano ha ottimi rapporti con molte società italiane, per il suo excursus, e conosce benissimo i giocatori italiani. Il tecnico, infatti, vorrebbe portare a Madrid un calciatore della Serie A.

Così quando ha scelto di puntare Nicolò Barella la dirigenza gli ha dato il via libera e sarebbero già stati avviati i contatti per la cessione. Carletto che avrebbe in prima persona approcciato la situazione e che farebbe di tutto per averlo.

Il centrocampista nerazzurro ha da poco rinnovato il proprio contratto con la società meneghina fino a giugno 2026. Non è detto però che il giovanissimo ed ancora potenzialmente migliorabile in prospettiva, non accetterebbe un’occasione d’oro alla quale difficilmente si potrebbe dire di no.

L’Inter valuta il giocatore intorno ai 70 milioni di euro. Questo comporterebbe problemi nell’organico, insomma l’Inter dovrebbe sopperire, una grana in più per un club che sta lottando per lo scudetto.