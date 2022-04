Napoli – Ritorno al passato per Ancelotti: ecco la richiesta dell’allenatore

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, non ha perso di vista il “suo” Napoli: l’ex allenatore azzurro ha in mente un ritorno al passato.

Il suo Real Madrid sta facendo sognare i tifosi grazie ad un cammino in Champions League straordinario e ad un Liga dominata dall’inizio: Ancelotti, però, ha spostato lo sguardo sul Napoli.

Ancelotti, in estate, è tornato sulla panchina del Real dopo le esperienze con Bayern Monaco, Napoli ed Everton.

I tifosi dei Blancos lo amano e, per ora, il ritorno è stato in grande stile: la vittoria della Liga è ormai a portata di mano e il cammino in Champions League è esaltante.

Le Merengues, infatti, hanno eliminato PSG e Chelsea grazie a prestazioni eroiche e alla coppia Modric-Benzema in grandissima forma. In particolare, il croato ha regalato due assist contro i londinesi che rimarranno nella storia della competizione per la difficoltà tecnica abbinata alla semplicità con cui sono stati effettuati. Il francese, invece, ha messo a segno 7 reti in tre partite con due triplette consecutive: i numeri sono impressionanti.

Tuttavia, lo sguardo di Ancelotti non è solo rivolto sul futuro della sua squadra, ma anche su uno dei suoi club precedenti: il Napoli.

Napoli-Ancelotti, ritorno di fiamma: l’allenatore ha una richiesta ben precisa

Il periodo di Ancelotti al Napoli non è stato dei più positivi: alcune difficoltà ed episodi burrascosi ne hanno minato la durata. L’allenatore, infatti, è rimasto in azzurro per una stagione e mezza prima di essere sostituito da Gattuso.

Gli azzurri hanno avuto un buon rendimento sotto la guida dell’ex centrocampista, ma è stato l’arrivo di Spalletti a sancire la crescita individuale e di gruppo della squadra. L’obiettivo scudetto è ora diventato complicato dopo la sconfitta con la Fiorentina, ma mancano ancora delle partite e i tifosi continuano a sognare.

Intanto, Ancelotti è tornato a pensare al Napoli: le strade potrebbero presto incrociarsi nuovamente.

Ancelotti-Napoli: faccia a faccia in vista

Ancelotti e il Napoli potrebbero presto sedersi ad un tavolo per parlare di calciomercato.

L’allenatore del Real Madrid, infatti, vorrebbe riunirsi con un suo pupillo: Fabian Ruiz.

Il centrocampista spagnolo piace molto all’ex azzurro: un suo ritorno in Spagna potrebbe concretizzarsi in estate.

La scadenza del contratto che lega Fabian Ruiz al Napoli fino al 2023 potrebbe agevolare l’operazione. Il club azzurro e il centrocampista sono molto lontani dal rinnovo e, piuttosto che perderlo a zero fra un anno, la dirigenza è disposta ad ascoltare offerte in estate.

L’ex Betis Siviglia tornerebbe volentieri in Spagna e la possibilità di trasferirsi al Real sotto la guida di Ancelotti potrebbe rappresentare un incentivo.

Inoltre, i Blancos vorrebbero ringiovanire la rosa e il centrocampo è il reparto che più ha bisogno di nuove forze, considerando l’età di Kroos e Modric.

Per ora non ci sarebbero stati contatti ufficiali, ma Ancelotti potrebbe essere il primo sponsor per il passaggio di Fabian Ruiz al Real Madrid. Inoltre, gli spagnoli possono puntare sulla situazione contrattuale per strappare un accordo a cifre più basse rispetto al reale valore di mercato del numero 8 azzurro.