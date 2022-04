Non solo Asensio, Maldini vola a Madrid: l’affare è incredibile, ecco cosa sta accadendo

Clamorose indiscrezioni smuovono l’ambiente rossonero: grande fermento nelle ultime ore, la tratta Milano-Madrid è affollatissima. Tre nomi favolosi fanno sognare i tifosi!

Il Milan sogna in grande: sono tre i giocatori madridisti sondati da Maldini e Massara che potrebbe arrivare a San Siro la prossima estate.

In casa Milan, oltre che allo scudetto, si pensa anche al prossimo mercato estivo. Sono diversi i nomi in partenza e in arrivo programmati da Maldini e Massara. Le ultime indiscrezioni vedono un forte interesse del Milan per tre giocatori del Real Madrid, per i quali la dirigenza si starebbe già muovendo. Gli affari sono possibili e farebbero sognare in grande i tifosi rossoneri.

Milan, lo sprint finale che vale una stagione

Il Milan è entrato nella fase finale e decisiva della sua stagione. Il discorso scudetto si è complicato dopo gli ultimi due pareggi per 0-0 contro Bologna e Torino, che hanno fatto perdere importanti punti rispetto alle altre contendenti. Il Milan resta al primo posto a quota 68 punti, a +2 sull’Inter (che è in attesa di sapere la decisione sul recupero contro il Bologna) e dal Napoli, che nell’ultima di campionato ha smorzato la sua corsa perdendo contro la Fiorentina.

Lo scudetto resta la priorità in questo momento, ma gli occhi sono puntati anche sul mercato: l’addio certo di Kessié richiede un intervento a centrocampo. Anche l’attacco, però, necessita di nuovi nomi che possano dare gol e garanzie. Ecco a chi sta pensando la dirigenza rossonera.

Maldini e Massara pronti a tutto, si tratta

Il Milan ha individuato come obiettivo principale l’incorporazione di un nuovo esterno destro offensivo. Il nome perfetto è quello di Marco Asensio: l’attaccante madridista sarebbe intenzionato ad andare al Milan, ma resta l’ostacolo dell’ingaggio di 7 milioni. Se le due parti arrivassero ad un accordo l’affare si potrebbe concretizzare.

Oltre che su Asensio, però, il Milan starebbe trattando altri tre giocatori del Real. Si tratta di Brahim Díaz, il centrocampista già attualmente nella rosa milanista, in prestito dai Blancos. Il suo ottimo rendimento ha convinto Pioli tanto da considerare il riscatto per una cifra che si aggira attorno ai 22 milioni.

Non è l’unico, in quanto il Milan avrebbe puntato gli occhi anche su Eden Hazard e Luka Jovic, che probabilmente saranno i primi indiziati a lasciare il club madridista per le nuove incorporazioni che ci saranno (Mbappé su tutti).

La dirigenza rossonera è a lavoro per trattare questi nomi: tutto porta a pensare che siano operazioni possibili.