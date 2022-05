Inter – Clamoroso scambio con il Manchester City: Guardiola pronto a tutto

Dall’Inghilterra arrivano voci su un possibile interessamento per un componente della rosa dell’Inter, tifosi preoccupati.

L’Inter si prepara già alla stagione successiva, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia ed essere andati molto vicini alla conquista dello Scudetto.

I nerazzurri concludono la stagione a testa alta, il campionato non sarà stato vinto, ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato di essere competitiva, unita, solida e concreta. Al termine dell’ultima partita del campionato, Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn: “Continueremo da questo punto di vista, siamo convinti di poter regalare altre soddisfazioni ai tifosi”.

L’amministratore delegato dell’Inter spiega che in questo triennio sono stati i migliori in Italia sia per punti che per obiettivi. Poi fa i complimenti alla squadra e all’allenatore: “Si è dimostrato un gruppo di altissimo livello e hanno dimostrato attaccamento a fine partita, con pianti di liberazione più che di sconforto. E ringraziamo Simone Inzaghi, un allenatore giovane di cui siamo molto orgogliosi“.

Infine si parla di mercato che ormai è quasi alle porte, per la beneamata sarà ‘complicato’ come affermato da Marotta. Bisogna continuare ad andare avanti nel rispetto della sostenibilità dell’azienda e nella voglia di essere competitivi. “Faremo un vertice con Inzaghi, analizzeremo le poche lacune e i tanti meriti. Dybala? Sfrutteremo le opportunità, ci sono giocatori svincolati e noi li valuteremo“.

Un top club ha messo gli occhi sul calciatore

Intanto dall’Inghilterra arriva una notizia che fa preoccupare i tifosi nerazzurri. I top club di mezza Europa hanno messo gli occhi addosso a diversi giocatori della squadra di Inzaghi, ma un club in particolare sarebbe pronto a presentare un’offerta.

Si tratta del Manchester City di Guardiola fresco vincitore della Premier League. I Citizens sono già molto attivi sul mercato come dimostra l’acquisto del nuovo attaccante dal Borussia Dortmund, Erling Håland. Guardiola vuole perfezionare il reparto difensivo e per farlo vorrebbe ingaggiare Alessandro Bastoni, difensore classe ’99 dell’Inter.

Per arrivare al giovane calciatore nerazzurro, gli inglesi vorrebbero proporre uno scambio con Ilkay Gündogan, centrocampista ex Dortmund valutato intorno ai 30 milioni di euro. Oltre al centrocampista il City sarebbe pronto a tirare fuori 40 milioni di euro.