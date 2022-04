Inter – È scontro per la costruzione del nuovo stadio, c’entra Maldini

By

Brusco stop alla costruzione del nuovo stadio di Milano. Inter: molto dipenderà dai cugini rossoneri

Il nuovo stadio destinato ad ospitare l’Inter potrebbe non vedere più la luce. I dettagli emersi nelle ultime ore parlano di un coinvolgimento del Milan di Maldini nella causa, vediamo cosa è successo.

La strada che porta alla costruzione del nuovo stadio che dovrebbe ospitare Inter e Milan si fa sempre più in salita. I tempi burocratici sono lunghissimi e le due società vorrebbero che il progetto venisse approvato il prima possibile.

Uno stadio che finalmente porterà i due club meneghini ai livelli delle grandi squadre europee. Non solo le due squadre ma anche la città di Milano risente di un impianto all’avanguardia come nelle altre grandi città europee.

Se nei mesi scorsi si era mosso qualcosa facendo compiere qualche passo in avanti alla vicenda, ora la situazione sembra in stallo. Le ultime notizie societarie del Milan hanno penalizzato i cugini che ora rischiano di dover cambiare i loro piani per lo stadio.

Il Milan ruba la scena ai cugini nerazzurri: ecco cosa sta accadendo

Dopo 4 anni di gestione del club rossonero, Elliot sarebbe in trattativa con il fondo del Bahrain Investcorp per la cessione del Milan. Investcorp, fondo del Bahrain, da 40 miliardi di dollari, è un gestore globale di prodotti d’investimento alternativi con 37,6 miliardi di dollari di asset in gestione.

Il fondo con sede in Bahrain vuole offrire 1000 milioni di euro per l’acquisizione del club rossonero. Molto certamente il fondo avrà intenzione di investire nella società e sa bene che per farlo occorre prima di tutto uno stadio di proprietà.

Ecco perché l’Inter rischia di dover ricominciare da capo il progetto stadio, dato che se i rossoneri dovessero cambiare proprietà molto probabilmente i piani per valorizzare il marchio sarebbero fatti per sé senza includere i nerazzurri.

Le due società nel frattempo stanno ultimando lo studio di fattibilità da presentare in sede di confronto che dovrebbe entrare nel vivo in estate, al termine dello studio di fattibilità i dettagli del nuovo stadio milanese verranno alla luce.