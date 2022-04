Napoli – Scoppia il caso Mertens: lui ha manifestato la sua volontà, la squadra è già pronta ad accoglierlo

Scoppia il caso Mertens in casa Napoli: il calciatore finisce al centro della bufera dopo alcune dichiarazioni che riguardano la sua futura destinazione. I tifosi sono infuriati.

È polemica in casa Napoli: il futuro di Mertens con la maglia azzurra è al centro di discussioni da diversi giorni ormai.

Il futuro di Mertens con la maglia del Napoli è un enigma. Il belga è un idolo dei tifosi: arrivato nell’estate del 2013 dal PSV, è entrato nei cuori della tifoseria grazie ad un fortissimo attaccamento alla maglia. Grazie ai suoi 145 gol realizzati in 391 partite è il miglior marcatore della storia del club davanti a delle bandiere bandiere come Hamsik (121), Insigne (119) e Maradona (115).

Negli anni ha saputo reinventarsi, diventando centravanti grazie a Sarri, che in lui ha visto un perfetto falso 9.

Con il passare delle stagioni, però, ha perso la titolarità: in particolare, l’arrivo di Osimhen gli ha tolto dello spazio. Ciononostante, anche quest’anno sta fornendo un contributo non indifferente quando Spalletti lo chiama in causa.

Il legame con la città è talmente forte che i tifosi lo hanno soprannominato “Ciro”, nome scelto da Mertens per il figlio nato recentemente. Tuttavia, non è certo che il suo futuro sia a tinte azzurre.

Mertens è stato chiaro: la sua volontà è questa. Affronto per la città

Come noto, Mertens è in scadenza di contratto. Al termine della stagione, dunque, potrebbe cambiare squadra a parametro zero: una situazione che non piace affatto alla tifoseria azzurra, che ancora spera nella conferma del calciatore.

Il belga è stato molto chiaro al riguardo: vorrebbe restare al Napoli. Oltre al fattore sportivo, c’è anche quello umano, poiché lui e la moglie vorrebbero che il figlio crescesse a Napoli.

La sua volontà, però, non pare abbia convinto la società a puntare ancora su di lui per la prossima stagione.

Tutto tace sul fronte rinnovo: ad ora è difficile che Mertens possa restare.

La presunta indifferenza della società sta scatenando l’ira dei tifosi azzurri, che riterrebbero un affronto per la città un suo eventuale addio.

La dirigenza, però, non ha ancora deciso, anche se parte ovvio che il rinnovo potrebbe chiudersi solo al ribasso data l’età e il minutaggio del calciatore.

Intanto, alcune squadre si starebbero informando sulla sua situazione: in caso di addio a parametro zero, si potrebbero aprire le porte di una nuova avventura per Mertens.

Mertens, ritorno al passato: lo vuole un suo ex allenatore

Mertens spera di restare al Napoli e i tifosi si augurano che possa arrivare un accordo per il rinnovo. Tuttavia, come normale che sia, il calciatore sarebbe disposto a valutare altre offerte in caso di fumata nera definitiva.

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero due squadre italiane pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Si tratterebbe di un vero e proprio derby di mercato fra Roma e Lazio.

Giallorossi e biancocelesti sono alla ricerca di un bomber di scorta da alternare ai titolari Abraham e Immobile. Le due destinazioni potrebbero convincere Mertens grazie alla vicinanza rispetto alla sua amata Napoli.

Fra i due club, però, la Lazio sarebbe quella maggiormente convinta. Il suo primo sponsor sarebbe Maurizio Sarri, l’allenatore che gli ha svoltato la carriera trasformandolo in attaccante. Inoltre, ritroverebbe gli ex compagni Reina (con cui aveva un legame forte) e Hysaj. Nel 4-3-3 sarriano ci sarebbe spazio per lui sia come vice-Immobile sia come alternativa per Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson.

Ad ora non ci sarebbero trattative avviate: Mertens si augura di restare al Napoli, ma al momento tutto tace. E la pista Lazio potrebbe diventare molto calda.