Inter, Lautaro Martinez vicinissimo a Lukaku: l’incredibile risultato cambia tutto

Lautaro Martinez è sempre più vicino a Romelu Lukaku: tifosi impazziti, il traguardo raggiunto cambia tutto, nessuno se lo aspettava!

La tripletta messa a segno contro la Salernitana ha avuto il sapore di liberazione per Lautaro Martinez. L’argentino, grazie a quei gol, si aggiudica un traguardo veramente unico.

Il suo digiuno è combaciato con il periodo più difficile per l’Inter: Lautaro Martinez è uno degli elementi più importanti della formazione di Simone Inzaghi. La tripletta messa a segno contro la Salernitana gli ha permesso di sbloccarsi a livello realizzativo, ma anche mentale, come dimostrato dall’esultanza rabbiosa dopo la prima rete.

I nerazzurri avranno bisogno di lui per la parte cruciale della stagione: le prossime partite, infatti, diranno tantissimo sulla corsa scudetto.

Intanto, però, i tre centri di venerdì sera gli hanno permesso di agganciare Lukaku in una speciale classifica.

Inter, Lautaro a due passi da Lukaku, ecco come stanno le cose

L’anno scorso sono stati i veri protagonisti dell’Inter di Conte capace di vincere lo scudetto dopo 11 anni di delusioni. La Lu-La (così si chiamava la coppia Lukaku-Lautaro) ha fatto innamorare e sognare i tifosi grazie ad un’intesa impressionante.

Tuttavia, i due hanno giocato insieme solo per due stagioni: l’addio del belga in estate ha fatto ricadere il ruolo di leader offensivo sulle spalle del Toro, che per ora ha avuto una stagione di alti e bassi.

Dopo un inizio molto promettente, infatti, l’argentino ha avuto un calo realizzativo che lo ha portato a restare senza gol per diverse partite: la tripletta contro la Salernitana gli ha permesso di sbloccarsi e di consegnare ai nerazzurri i tre punti tanto attesi.

Inoltre, le tre reti lo hanno portati alla pari dell’amico Lukaku in una speciale classifica ricca di nomi di altissimo livello.

Lautaro come Lukaku: l’argentino scala la classifica

Con la tripletta messa a segno venerdì, Lautaro ha raggiunto quota 64 gol in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter, alla pari di Lukaku. L’argentino, grazie alle reti realizzato dall’inizio della stagione, è entrato nella top 25 dei migliori marcatori della storia del club nerazzurri.

Raggiunto il belga, ora il Toro punta Ibrahimovic, che è a sole due reti di distanza. Un obiettivo simbolico può essere quello di eguagliare il mentore Diego Milito, compagno di squadra di Lautaro ai tempi del Racing. Il Principe lo ha spesso indicato come suo erede: Martinez ha proprio fatto il suo esordio da professionista subentrando dalla panchina al posto dell’ex 22 nerazzurro (che ha segnato 75 volte con la maglia dell’Inter).

Di seguito la classifica completa dei top 25 (tra parentesi il numero di presenze):