Colpaccio Barcellona: grande delusione in serie A, Inter e Roma perdono sul campo

Le big di Serie A sono state battute: un top player ha scelto il Barcellona come sua prossima meta. Ecco i dettagli dell’operazione.

Il Barcellona sta per vincere un duello di mercato contro le big di Serie A: i blaugrana stanno per chiudere il colpo.

Mancano ancora due mesi alla fine della stagione, ma i top club stanno già programmando il futuro. Nella situazione attuale, infatti, è fondamentale giocare d’anticipo per cercare di battere la concorrenza. In questo momento particolare, anche i migliori club del mondo sono alla ricerca di colpi importanti, ma a basso prezzo.

Un giocatore in scadenza di contratto aveva attirato le attenzioni di alcune big italiane (Roma e Inter in particolare) ed estere, ma il Barcellona sta per compiere la mossa decisiva per chiudere il colpo.

Big di Serie A anticipate: il Barcellona vince la corsa

Il calciomercato d’oggi è costituito da occasioni di mercato da cogliere. Negli ultimi anni, infatti, sta crescendo il numero di top player che stanno scegliendo di lasciare i propri club a parametro zero.

Per poterli ingaggiare, però, è fondamentale anticipare la concorrenza che, spesso, proviene da tutti i migliori campionati d’Europa. Due big di Serie A, Inter e Roma, avevano messo nel mirino un giocatore in scadenza, ma il Barcellona sta per compiere la mossa decisiva.

Il club blaugrana, dopo quanto accaduto l’ultima estate con l’addio di Messi, sta compiendo una vera e propria rivoluzione. L’arrivo di Xavi in panchina sta portando grandi benefici grazie ad un cambio di mentalità e ad un intervento massiccio sul mercato invernale. Infatti, il Barça ha aggiunto quattro elementi di livello a gennaio: Dani Alves (il grande ritorno), Ferran Torres, Aubameyang e Traoré.

In estate, il club catalano vuole essere ancora protagonista, anche se verrà data importanza alla stabilità economica.

Colpo a zero: il Barcellona è in chiusura

Il Barcellona vuole tornare grande e, per farlo, desidera essere protagonista sul mercato. Il club catalano, infatti, vuole accontentare Xavi per dar forma al suo progetto tecnico: per farlo, la dirigenza si sta muovendo con largo anticipo e ha già sondato alcuni calciatori.

Il Barça, infatti, ha provato l’assalto a Brozovic (respinto) e a Kessie (la trattativa prosegue bene), ma ha anche parlato di Haaland con il suo procuratore Mino Raiola. Tuttavia, nei prossimi giorni, le attenzioni saranno rivolte ad un altro colpo: Andreas Christensen.

Il difensore danese, che piaceva ad Inter e Roma, è in scadenza di contratto con il Chelsea. Il rinnovo con il club londinese sembrava cosa fatta, ma un problema con il procuratore ha fatto saltare la trattativa. Il giocatore ha attirato le attenzioni di diversi club, ma ha subito chiarito di non voler trasferirsi in un’altra squadra inglese per rispetto dei Blues.

Anche il Bayern Monaco aveva sondato la possibilità dopo aver ufficializzato il passaggio di Sule al Borussia Dortmund a parametro zero, ma il Barcellona è in netto vantaggio.

Fondamentale la volontà di Xavi, che ha insistito affinché il Barcellona riuscisse ad anticipare la concorrenza. I blaugrana stanno per chiudere la trattativa grazie ad un contratto quinquennale: nei prossimi giorni potrebbe già arrivare la fumata bianca.