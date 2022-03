Inter, la confessione drammatica di Barella: “Ho vissuto un periodo difficile”

Dopo la vittoria dell’Inter sulla Salernitana, Nicolò Barella si è lasciato andare ad una confessione sorprendente su un periodo difficile a livello personale.

Nicolò Barella, dopo il successo sulla Salernitana, ha rilasciato una confessione sul proprio periodo personale.

L’Inter, dopo un periodo molto complicato con grandi difficoltà a livello offensivo, si è sbloccata a San Siro contro la Salernitana. Soprattutto, è tornato al gol Lautaro, protagonista di un’ottima prestazione condita da tre reti (ed una traversa).

Fondamentale per la vittoria anche Nicolò Barella, autore di due assist per il Toro e di una prestazione da padrone del centrocampo.

Tuttavia, il centrocampista sardo si è lasciato andare ad una confessione sorprendente dopo il triplice fischio. Il numero 23 nerazzurro, infatti, ha parlato del suo periodo personale e delle sue difficoltà.

Barella a cuore aperto: confessione sorprendente

L’Inter è tornata alla vittoria contro la Salernitana: tra i grandi protagonisti ci sono stati i due giocatori maggiormente criticati delle ultime settimane, ovvero Barella e Lautaro.

Il centrocampista, nelle ultime settimane, è stato definito “stanco” e “impreciso” da critica e tifoseria, mentre l’attaccante ha avuto un un lunghissimo digiuno di gol e ha sbagliato occasioni semplici davanti alla porta.

Dopo il triplice fischio, il vice allenatore interista Massimiliano Farris ha analizzato in particolare il periodo di Barella, dichiarando che nei giorni scorsi il calciatore ha parlato con lo staff dicendo: “Sto sbagliando tutto”.

Lo stesso centrocampista, poi, ha parlato ai microfoni di DAZN confessando di aver vissuto un periodo complicato.

“Mi pesava”

Barella ha fornito due assist a Lautaro nella sfida alla Salernitana e ha dominato a centrocampo dopo partite in cui è parso fuori forma.

Il centrocampista ha ripercorso il momento della squadra che, nelle ultime settimane, ha avuto molte difficoltà a livello offensivo. Dopo i 5 gol segnati alla Salernitana ha dichiarato: “Avevamo bisogno di fare tanti gol, dato che nell’ultimo periodo stavamo creando tanto, ma non riuscivamo a segnare”.

Dopo aver parlato della squadra, però, Barella ha spostato il focus su se stesso e ha guardato al momento negativo avuto nelle ultime partite: “Per le critiche non penso a quello che scrivono i giornali, so quando faccio male e mi spiace non poter dare una mano ai compagni. Sono contento per i due assist”.

Il sardo è entrato ancor di più nello specifico in seguito: “Non mi riuscivano le cose che di solito mi riuscivano e volevo spaccare il mondo, la cosa mi faceva solo del male. Ho avuto un periodo non facile e mi pesava”.

Barella ha chiuso il suo intervento con una speranza: “Spero che ora sia tutto alle spalle”. Il sardo non ci sarà contro il Liverpool per la squalifica, ma si augura di trascinare l’Inter alla vittoria dello scudetto.