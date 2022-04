Juventus – Il sogno dei tifosi si avvera, contatti avviati

La Juve pensa al futuro, contatti avviati per il centrocampista: non è solo un sogno ed i tifosi iniziano a sperare per la prossima stagione

La Juventus di Massimiliano Allegri, per la prossima stagione, si incomincia a intravedere in campo. In attesa di capire come finirà la stagione la società sta iniziando a pensare al futuro.

I bianconeri stanno valutando varie opzioni per il centrocampo. Allegri non ha ancora deciso chi vorrà tenere per la prossima stagione, quindi, per ora se la giocano tutti alla pari. Sicuramente il tecnico toscano vorrà affidare a Locatelli la mediana ma ancora è in dubbio chi affiancherà il giovane azzurro.

Nelle ultime uscite Rabiot sembrerebbe essere messo alla prova, dopo 3 anni in bianconero, i margini di miglioramento sono ancora molti. Arthur, corteggiato dall’Arsenal, sta valutando se rimanere a Torino oppure trasferirsi a Londra.

Nel caso dovesse partire un centrocampista, Allegri ha già fatto il nome del sostituto da portare sotto la Mole. Il giocatore scelto è il giovane Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e la società fino ad ora non ha mai parlato di rinnovo di contratto.

La Juve vuole Zaniolo

La Roma non ha messo in vendita Zaniolo ma se non offre un prolungamento di contratto potrebbe decidere di valutare offerte in estate, anche da club italiani.

Per sbloccare la trattativa i bianconeri stanno pensando di proporre una contropartita, ossia un centrocampista che potrebbe raggiungere la capitale. I dirigenti stanno pensando al nome di Weston Mckennie, alla seconda stagione sotto la Mole.

Il texano viene valutato circa 25 milioni di euro, il suo inserimento nella trattativa per Zaniolo potrebbe abbassare il costo del cartellino del giocatore giallorosso. I bianconeri starebbero provando a convincere la Roma per un prestito con obbligo di riscatto.

La chiave nella trattativa, quindi, sembrerebbe essere il classe ’98 juventino, texano come i Friedkin, profilo molto gradito da Mourinho. Se il tecnico portoghese dovesse dare l’ok, la trattativa prenderebbe il via e i bianconeri non sarebbero nemmeno obbligati a dover cedere.